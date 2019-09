Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Gigel Stirbu, presedintele Comisiei pentru Cultura, a anuntat marti ca va propune partidelor din opozitie sa sprijine initiativa de a convoca dezbaterea rapoartelor de activitate ale Societatii Romane de Televiziune (SRTv) si Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) pe anul 2018 in…

- Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind, prin Filiala Radio Romania, isi exprima ingrijorarea fata de intentia presedintelui-director general al SRR, Georgica Severin, de a suspenda emisia pe unde scurte a postului Radio Romania International, conform unui comunicat de presa al organizatiei. "Din…

- Situație exploziva la Radio Oltenia - Craiova, post public de radio, dupa ce directorul instituției, Alexandru Mogoșeanu, i-a cerut unei jurnaliste, Luiza Paraschivu, sa-i spuna cine ține banii in casa și a pus-o sa recite poezii, la interviul de angajare. Cazul a intrat in atenția conducerii Societații…

- Cunoscuta jurnalista de la TVR Iași Carmen Olaru a caștigat procesul cu Societatea Romana de Televiziune și directorul general Doina Gradea, care ii datoreaza acum 2.000 de euro, ca daune morale. Punct final in procesul pe care Carmen Olaru, fosta directoare la TVR Iași, l-a intentat in urma cu mai…

- Doina Gradea este acuzata ca are o atitudine dictatoriala In calitate de partener social in Societatea Romana de Televiziune, Sindicatul Roman al Jurnaliștilor MediaSindimpreuna cu filiala sa MediaSind TVR, va solicita retragerea sprijinului politic președintelui-director general Doina Gradea, inainte…

- Doina Gradea, presedinte-director general al Societatii Romane de Televiziune, a fost chemata la audieri, pe 19 iunie, in Comisia de Cultura din Camera Deputatilor, privind partizanatul politic, insa a refuzat sa raspunda intrebarilor parlamentarilor si a plecat in timpul sedintei.

- Doina Gradea, presedinte-director general al Societatii Romane de Televiziune, care a fost audiata, miercuri, in Comisia de cultura din Camera Deputatilor, privind partizanatul politic, a refuzat sa raspunda intrebarilor parlamentarilor si a plecat

- Presedintele director general al Societatii Romane de Televiziune, Doina Gradea, a fost invitata miercuri la Comisia de Cultura din Camera Deputatilor, unde a refuzat sa raspunda intrebarilor celor cinci deputati prezenti, pe motiv ca sedinta se desfasoara in lipsa cvorumului. "Am primit o scrisoare…