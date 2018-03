Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea a stabilit deja data urmatoarei sedinte ordinare de Consiliu Local astfel incat sa nu se depaseasca termenul limita legal pana la care se pot acorda finatarile pentru cluburile sportive din Galati. Desi pana acum sedintele ordinare ale alesilor municipali erau programate in ultima…

- Victimele au ajuns la spital cu taieturi pe brate, urechi, fata si torace. Astfel, un pacient in varsta de 28 de ani din Podu Iloaiei prezenta un traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunostintei, multiple plagi taiate la nivelul bratului drept, arcada sprancenara stanga si pe urechea stanga. Pacientul…

- Israela Vodovoz s-a intors din lumea de dincolo, a fost in moarte clinica. VEZI ce a marturisit despre experienta bizara Israela Vodovoz a trecut prin momente grele de-a lungul timpului, unul dintre ele fiind acela cand a intrat in moarte clinica. Femeia de afaceri a povestit la Antena Stars lucruri…

- Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, realeasa duminica la conducerea partidului sau, Frontul National, a propus redenumirea formatiunii in Adunarea Nationala, pentru a-i finaliza "reformarea, conditie a succesului", transmite agentiile internationale, citate de Agerpres.

- Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a propus duminica redenumirea formatiunii sale, Frontul National, in Adunarea Nationala pentru a-i finaliza "reformarea, conditie a succesului", informeaza AFP, EFE si Reuters. "Reformarea pentru care m-ati ales, va cer acum sa o duceti…

- Cu puțin timp in urma, Primaria Timișoara era somata de Garda de mediu sa replanteze, pana la 15 aprilie, cei 50 de salcami taiați de societatea Horticultura ... The post Un specialist in horticultura propune soluții pentru parcari in centrul Timișoarei appeared first on Renasterea banateana .

- Liderul PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, a declarat marti, 6 martie, ca formatiunea sa nu va inainta un candidat pentru alegerile anticipate din Chisinau, dar va sprijini un candidat comun al partidelor proeuropene.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca pentru Palatul Elisabeta, Casa Regala nu ar trebui sa plateasca chirie, ci sa il primeasca in folosinta, asa cum se intampla si cu alte ONG-uri care folosesc gratuit spatii ale statului.

- Simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO. Testarea, blocata in mai multe scoli din judetele Prahova si Buzau. Seful Inspectoratului Judetean Scolar Prahova, Nicolae Angelescu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca simularea Evaluarii Nationale este blocata, luni, in sase scoli din judet, in conditiile…

- Un pacient dat disparut din spital a fost gasit mort pe scari, dupa 24 de ore, timp in care nimeni nu a știut ceva de el sau de decesul sau. Un pacient de 55 de ani dat disparut 24 de ore de la Clinica universitara Medicala 2 din Cluj a fost gasit mort pe niște scari ale spitalului, fara ca cineva sa…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb și președintele ANOFM, Cristiana Barbu au semnat, la inceputul saptamanii, trei proiecte cu finanțare europeana in valoare totala de 9,7 milioane euro pentru integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii din Romania. Finanțarea se asigura prin Programul Operațional…

- Comisia Europeana a publicat un proiect de acord de Brexit in care propune stabilirea unei "zone comune de reglementare" pe intreaga insula Irlanda, fara frontiere interne, in cazul in care Londra nu gaseste solutii pentru mentine deschisa granita intre Irlanda si regiunea britanica Irlanda de Nord.

- Curtea de conturi a constatat abateri grave in privința finanțarii din bani publici a unor cluburi de fotbal din județul Alba. Este vorba despre echipe locale din Cugir, Vințu de Jos și Livezile. Primariile au platit sume considerabile de bani unor asociații private, fara documente justificative. Mai…

- Echipa de rugby CSM Suceava a reusit in sezonul precedent o performanta absolut remarcabila si surprinzatoare izbutind sa castige Divizia Nationala si sa promoveze in SuperLiga. Din pacate, timpul scurt ramas pentru organizarea lucrurilor pentru a face fata primului esalon valoric si lipsa fondurilor…

- Tanara echipa de rugby Tomitanii Constanta, aflata pe locul intai in Divizia Nationala de seniori, dupa meciurile din tur, sustine un stagiu comun de pregatire, la Constanta, cu CSM Bucuresti, formatia de pe locul trei in Superliga, primul esalon valoric al rugby ului romanesc. Echipa din capitala a…

- Sedinta de analiza a activitatii si a rezultatelor Asociatiei Judetene de Rugby Constanta in sezonul 2016 2017 a reunit, astazi, la un complex din Mamaia, reprezentantii majoritatii cluburilor din judet, carora li s au adaugat Alexandru Negraru de la Directia pentru Sport si Tineret a judetului Constanta…

- Conform reprezentantilor unitatii medicale, barbatul este in stare buna, dar ramane in continuare in spital pentru monitorizare. Ministerul Sanatatii a anuntat ca in timpul intalnirii informale de luni dintre ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si reprezentantii sindicatelor din domeniu unui reprezentant…

- 9,5 milioane lei nerambursabili pentru sportul din Cluj. Cea mai mare suma din istorie Primaria va acorda in 2018 finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive din municipiu in valoare de 9,5 milioane de lei, cea mai mare suma din istorie. Solicitanti trebuie…

- Echipa de rugby CS Navodari, vicecampioana in Divizia Nationala de seniori, iar in prezent pe locul trei in clasament, continua sa se intareasca in perspectiva returului de campionat. Formatia din Navodari a transferat doi jucatori care au evoluat ultima data la Politehnica Iasi, ce s a retras din Superliga…

- Autoritațile locale par sa lase undeva spre capatul listei de prioritați aceasta parte a vieții culturale clujene. Muzee închise sau în renovare În ceea ce privește neglijența de care dau dovada, se poate oferi ca exemplu Muzeul de Speologie, unic în țara, care și-a…

- In cadrul unei conferințe de presa, liderul liberalilor Ioan Turc a precizat faptul ca telescaunul și partia de schi in general aduc doar cheltuieli, profitul ieșind din discuție. Ce soluție propune liberalul:

- Channelingul este procesul de deschidere a canalului energetic și de lumina propriu pentru a te conecta la legatura ta cu astralul, proces care poate fi comparat cu deschiderea unei porți de vibrații spre subconștiența cosmica. Deschiderea acestui canal de legatura cu lumea spirituala se poate face…

- Biroul Federal al FR de Rugby a acceptat, intr-o sedinta care a avut loc joi, solicitarea clubului CS Politehnica Iasi de a se retrage din SuperLiga, primul esalon valoric intern, si de a evolua din sezonul 2018-2019 in esalonul secund, Divizia Nationala de Seniori, informeaza site-ul FRR. Intr-o instiintare…

- Liberalii au luat in ras, ieri, afirmatiile facute la sedinta de marti a Consiliului Local Iasi, potrivit carora poluarea din Iasi s-ar datora inclusiv particulelor de praf aduse de curentii de aer tocmai din Ucraina. Totusi, „suntem singurul oras mare din tara care, in acest moment, nu are in dezbatere…

- Și-a sunat soțul și l-a anunțat ca nu se simte bine, insa nimeni nu aștepta la ce avea sa urmeze. Cind și-a dat seama ca situația este grava, barbatul a venit acasa și și-a dus soția, insarcinata in primul trimestru, direct la urgența. Aici, insa, medicii l-au anunțat ca femeia este in moarte clinica,…

- Clipe teribile in Parlamentul Romaniei chiar la investirea Guvernului Viorica Dancila. Liderul parlamentarului minoritaților, Varujan Pambuccian, i s-a facut rau și a fost scos pe brațe din plen, de doi colegi.Mai multe detalii aici: Unui important parlamentar i s-a facut rau: A fost scos…

- Cuantumul primei de casare pentru programul "Rabla" va ramane la 6.500 de lei si in 2018, pentru fiecare autovehicul uzat dat spre casare, in timp ecobonusurile acordate in cazul achizitionarii unui autovehicul electric sau hibride se vor putea cumula. Prevederile apar în Ghidul de finanţare…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are înca timp sa se retraga înainte de votarea cabinetului în Parlament, adaugând ca "ea probabil nu-si da seama în ce a intrat". …

- Liderul PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat, luni, inainte de sedinta CExN, ca se considera nevinovat in privinta acuzatiilor DNA la adresa sa, mentionand ca nu are de ce sa faca un pas inapoi. "Sunt nevinovat si am convingerea ca adevarul se gaseste intre copertile dosarului. De ce sa fac un pas…

- Subiectul ”blocul V03” revine in atenția cititorilor Dej24.ro, ca urmare a unui proiect de hotarare referitor la construcția de pe Dealul Florilor. Ședința va avea loc maine, cu incepere de la ora 15. Proiectul de hotarare cu numarul noua prevede ”aprobarea desfașurarii concursului de soluții finalizat…

- Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, susține ca un președinte curajos ar fi luptat cu guvernarea din prima zi, iar dupa prima suspendare pentru numirea procurorului general - șeful statului trebuia sa cheme oamenii la protest, relateaza Politics.MD. Subiectul…

- „Am prezentat pozitia PNL - decizia de a nu participa la nicio formula de guvern care cuprinde PSD, de a vota impotriva oricarei formule de guvern care contine PSD. Optiunea pe care am exprimat-o este provocarea de alegeri anticipate. Consideram ca optiunile populatiei de azi nu mai au nicio legatura…

- Primaria Cirligele a scos la licitație proiectul de investitii „Pod din beton armat peste paraul Dalhauți, punct Chiru, comuna Cirligele, județul Vrancea“. Investiția are o valoare de 2,1 milioane de lei și este asigurata prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa…

- Cu o zi sa se afle ca a fost in moarte clinica, in urma unui accident terifiant, Razvan Botezatu a ajuns la spital. Mesajul pe care l-a transmis in timp ce avea perfuzii in mana stanga a starnit controverse in legatura cu actuala stare de sanatateA a prezentatorului TV. In cadrul unui interviu oferit…

- Parlamentarul ALDE Gorj, Scarlat Iriza reia atacurile la adresa președintelui interimar al organizației județene, Dian Popescu. Iriza susține ca a tras semnale la București in ceea ce privește slaba implicare a actualului lider al aldiștilor gorjeni, Dian Popescu și spune ca a primit promisiuni ca in…

- Razvan Botezatu a trecut prin momente cumplite in copilarie, cand a ajuns in moarte clinica din cauza unui accident de masina. Prezentatorul TV a dezvaluit ca a ramas cu sechele grave si ca a necesitat tratament indelungat. Razvan Botezatu s-a plans joi de dureri insuportabile de spate, marturisind…

- Jucatoarea franceza de tenis Marion Bartoli a dezvaluit, pentru cotidianul L'Equipe, ca a trait un coșmar in ultimii ani, din cauza iubitului ei. Bartoli s-a retras din tenis in 2013, insa...

- La nivelul Consiliului Județean Timiș au fost elaborate, la finalul anului trecut, doua proiecte de hotarare referitoare la criteriile de selecție și la evaluarea proiectelor culturale și sportive care vor fi finanțate in 2018 din fonduri publice nerambursabile. “In cursul acestei saptamani…

- La Consiliul Județean Timiș (Palatul Administrativ) se vor dezbate și analiza Ghidul de eligibilitate pentru finanțarea proiectelor culturale și Ghidul de eligibilitate pentru finanțarea proiectelor sportive in 2018. Miercuri, 10 ianuarie 2018, la ora 12, in Sala Revoluției a Palatului Administrativ…

- Simona Halep, dupa ce a eliminat-o pe Irina Begu: ”Sunt mandra de victorie”. Are 11 succese la rand in fața altor sportive din Romania. Liderul WTA și-a pastrat nepatat palmaresul in fața Irinei: 6-0, adunand al 11-lea succes la rand in fața compatriotelor sale. Ultimul eșec al Simonei in fața unei…

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa ce liderul nord-coreean, Kim Jong-Un a vorbit despre o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018.

- Presa ultimelor saptamani ale anului 2017 ca si emisiunile informative din prima zi a Noului An au abundat in relatari despre ceea ce par a fi faptele mai mult decat reprobabile ale unui om caruia pana in urma cu cativa ani i se inchinau ode. La radio, la televiziune, in ziare.

- Un medic din țara noastra a trait o experiența pe care nu o va uita toata viața. A fost in moarte clinica, dar a supraviețuit, lucru pe care nic ea, ca medic, nu și-l poate explica. Un medic din Romania, Ada Calciu, care susține ca a fost in moarte clinica a povestit, la Antena 3, cum ”a murit” și apoi…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus, vineri, premierului spaniol, Mariano Rajoy, o intrevedere in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile de joi in regiunea Catalonia.