PNL, program de guvernare. Olguţa Vasilescu: E îngrozitor! Vine prăpădul! "Am citit programul de guvernare al PNL pe munca! E ingrozitor! Vor anula si legea pensiilor si legea salarizarii, regandesc adaptarea contractelor de munca la "noile realitati economice", dau din nou drumul la smecheriile facute de unii patroni inainte de corectarea legislatiei prin care am scos aproape 100.000 de locuri de munca din zona gri sau de firme care se indestulau, fara licitatii, din sumele datorate persoanelor cu handicap, iar legea privind dialogul social va apara angajatorul in dauna angajatului. Vine prapadul! PS. Revin cu detalii!", a scris Olguta Vasilescu pe pagina… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

