- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, va sustine o conferinta de presa la ora 19.30. Va fi prima reactie a acestuia la cererea de revocare la adresa sa formulata de catre ministrul Tudorel Toader.

- Raluca Turcan, liderul deputaților PNL, e de parere ca legea pentru spalarea banilor este indreptata impotriva ONG-urilor. ”PSD-ALDE a transformat asociațiile și fundațiile in principalul risc financiar al țarii”, spune deputata liberala, care acuza ca exista riscul, prin transpunerea directivei…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat ca este greu de explicat faptul ca ordonanta de urgenta pe legile justitiei nu a fost inca publicata in Monitorul Oficial, sustinand ca in privinta acestei ordonante exista „prezumtia de hotie”. Printre modificarile controversate aduse de aceasta…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, reactioneaza la afirmatiile facute de Liviu Dragnea despre el. Liderul PSD a afirmat, sambata, in contextul unei discutii despre OUG pe legile justitiei, referindu-se la ministrul Justitiei: "Eu il rog și el asculta. (...) Tot timpul asculta cand ii zic ceva.""Depinde…

- ALDE se reuneste, joi, in sedinta conducerii. Calin Popescu Tariceanu a anuntat deja transant ca niciun ministru sustinut de partid nu este remaniabil. El s-a referit in mod special la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe care social-democratii, si in special liderul PSD Liviu Dragnea l+ar dori schimbat…

- Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc susține ca omul politic Tudorel Toader acționeaza la ordin in cazul evaluarii procurorului general. „Este clar, ca lumina zilei, ca ministrului Justiției i s-a cerut demiterea lui Augustin Lazar. Demiterea procurorului general ar putea fi cadoul ALDE pentru socrul mare”,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara, intr-o emisiune TV, ca prin declansarea procedurii de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, Augustin Lazar, ministrul justitiei, Tudorel Toader, pune presiune pe acesta si procurorii implicati in ancheta privind protestul din…

- Intrebat cum comenteaza declarațiile procurorului general al Romaniei referitoare la protocolul dintre SRI și PICCJ din 2016, in care Augustin Lazar a vorbit despre manipulare, susținand ca Tudorel Toader cunoștea existența actului de colaborare, ministrul Justiției a spus:"Se numeste libertate…