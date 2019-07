Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru, propusa de Ludovic Orban, este noul presedinte al PNL Bucuresti, dupa ce liberalii, sub conducerea lui Cristian Busoi, au fost zdrobiti de USR la europarlamentare in Capitala. Violeta Alexandru a fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos. Rares Bogdan, cel care a ravnit…

- Violeta Alexandru, propusa de Ludovic Orban, este noul presedinte al PNL Bucuresti, dupa ce liberalii, sub conducerea lui Cristian Busoi, au fost zdrobiti de USR la europarlamentare in Capitala. Violeta Alexandru a fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos. Rares Bogdan, cel care a ravnit…

- Liderul PNL Ludovic Orban a propus, marti, ca Violeta Alexandru sa preia functia de presedinte al PNL Bucuresti, dupa ce liberalii, sub conducerea lui Cristian Busoi, au fost zdrobiti de USR la europarlamentare in Capitala. Violeta Alexandru a fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos. Rares…

- Violeta Alexandru, consilier al presedintelui PNL, a fost propusa, marti, de Ludovic Orban presedinte interimar al PNL Bucuresti, potrivit unor surse citate de Agerpres. Violeta Alexandru l-ar inlocui astfel pe Cristian Bușoi, care a demisionat dupa alegerile europarlamentare ca urmare a rezultatelor…

- Liderul PNL Ludovic Orban a propus, marti, ca Violeta Alexandru sa preia functia de presedinte al PNL Bucuresti, dupa ce liberalii, sub conducerea lui Cristian Busoi, au fost zdrobiti de USR la europarlamentare in Capitala. Violeta Alexandru a fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos. Rares…

- Fostul presedinte al PNL Sector 4 a precizat, in sedinta conducerii PNL, ca nu e normal ca liderii de filiale sa-si dea demisiile, iar Ludovic Orban sa ramana in fruntea partidului. Motivul: Ludovic Orban ar avea o intentie de vot sub scorul partidului. Propunerea lui Sava a fost supusa la vot, dar…

- Liberalii se vor reuni luni, în ședința conducerii partidului pentru a face o analiza a scorurilor obținute de filialele partidului, iar în acest context, Rareș Bogdan l-ar putea înlocui pe Cristian Bușoi la șefia PNL București, potrivit unor surse politice.Schimbarea lui…

- Președinții filialelor PNL de sector nu exclud varianta unei demisii în bloc de la șefia oganizațiilor liberale, în contextul analizei pe care o va face luni conducerea partidului cu privire la alegerile europarlamentare, a declarat pentru Mediafax liderul PNL Sector 4, Razvan Sava.Întrebat…