- Liderul PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, sustine ca la filiala ieseana a PSD continua chinul despartirii de "pupilul" Mihai Chirica, dar ca declaratiile razboinice ale sefilor social-democrati sunt contrazise de prietenia din Consiliul Local dintre PSD si primarul Chirica.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6471 lei/euro, o crestere de 0,12% fata de pragul atins luni. Totodata, aurul a urcat la cel mai ridicat nivel din luna iunie pana in...

- Probleme imense pentru mai mult de o suta de oameni, in ajunul Craciunului, anunta Romania TV. Au plecat din Timisoara cu destinatia Iasi, dar pe drum au avut parte de o experienta extrem de neplacuta. Trenul Inter Regio 1766 a stat patru ore blocat in Barzava din cauza unei caderi de tensiune. Oamenii…

- Distrugerea padurii amazoniene de pe teritoriul Braziliei a atins anul acesta cel mai inalt nivel din ultimul deceniu, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri, principalele cauze fiind exploatarea forestiera...

- Traficul se desfasoara in continuare destul de greu in Iasi din cauza zapezii framantate de pe carosabil si din cauza aglomeratiei. Vedeti in videoclip o ambulanta care isi face greu loc in traficul din Centru, de pe strada Palat, pe sensul de mers spre Podu Ros. Se circula bara la bara. Si pe bulevardul…

- Autoritațile au decis, cu puțin timp in urma, instituirea unor restricții de tonaj pe DN 28A, km 0-37 (Targu Frumos – Pașcani – Moțca), respectiv pe DN 28, km 0 – 28 (Casa de apa – Targu Frumos), pentru autovehiculele cu sarcina maxima admisa mai mare de 7,5 tone. Motivul il reprezinta ninsorile abundente,…

- In fiecare iarna, metropola de 20 de milioane de locuitori se sufoca din cauza fenomenului de ceata toxica incarcata cu particule in suspensie care pune grav in pericol sanatatea publica. Cei saraci si oamenii fara adapost sunt cei mai expusi la acest amestec toxic provocat de o combinatie…

- Prețurile locuințelor și-au incetinit și mai mult ritmul de creștere in cel de-al treilea trimestru din acest an la doar 0,7%, in vreme ce in București creșterea este de doar 0,4%, din cauza scaderii masive a achiziției de locuințe, potrivit unei analize Imobiliare.ro . Recent, Libertatea a aratat ca…