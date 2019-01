PNL - PMP, fuziune. Tomac le dă cu flit liberalilor Liderul PMP a precizat ca desi cele doua partide fac parte din marea familie politica a popularilor europeni, PMP are propria identitate, iar subiectul fuziunii nu intra in discutie in momentul de fata, sub nicio forma.



"Noi suntem un partid care are propria identitate, asa ne-am creat. Suntem un partid popular, sigur ca nucleul nostru s-a construit in jurul proiectului politic al presedintelui Traian Basescu, iar PNL este la randul sau un partid membru PPE. Si PNL si PMP sunt membri ai familiei politice a popularilor europeni, cea mai puternica familie politica europeana. Deocamdata,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DCNews a realizat un sondaj cu privire la politicianul anului 2018. Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, liderii coaliției de guvernare, s-au luptat pentru primul loc. Președintele PSD i-a luat fața președintelui ALDE cu 0,42%. Astfel, Liviu Dragnea este politicianul anului.…

- Traian Basescu ii da un sfat presedintelui Klaus Iohannis, din pozitia sa de fost sef al statului, suspendat de doua ori din functie. El spune ca Iohannis nu ar mai trebui sa intre in jocul participarii la sedintele de Guvern pentru ca „va iesi umilit” si „sa evite confruntarile pe atributiuni care…

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de intrebarile presei, la o conferința de presa, legate de problemele economice ale Romaniei, dupa ce Guvernul a anunțat o OUG ce va impune noi taxe. Liderul PSD ar fi vrut sa se discute despre eșecul Opoziției in Parlament, la moțiunea de cenzura impotriva cabinetului…

- Traian Basescu "pune cruce" demersului opozitiei parlamentare prin care incearca sa darame Guvernul Dancila. Fostul presedinte sustine ca momentul potrivit pentru depunerea motiunii de cenzura era in septembrie, iar acum motiunea nu mai are nicio sansa. Referindu-se la liderii PNL, USR si PNL, Basescu…

- Harlem Gnohere, 30 de ani, a vorbit in presa din Franța despre o posibila convocare la echipa naționala a Romaniei, discutand la superlativ despre campionatul unde evolueaza de mai bine de 3 ani. Subiectul naturalizarii lui Gnohere a intrat in actualitate in Romania in luna iulie, insa s-a stins treptat.…

- Liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a declarat la RFI ca nu l-a abordat nimeni de la PNL sau USR in ultima perioada, pentru obtinerea sprijinului Uniunii fata de motiunea de cenzura pe care Opozitia vrea s-o depuna. El precizeaza insa ca formatiunea sa este deschisa unor discutii, ca pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-a reafirmat, vineri, sustinerea pentru premierul Viorica Dancila, in contextul discutiilor din spatiul public privind oportunitatea inlocuirii acesteia cu actualul comisar european pentru Politica regionala, Corina Cretu. Liderul social-democrat a respins categoric…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-a reafirmat, vineri, sustinerea pentru premierul Viorica Dancila, in contextul discutiilor din spatiul public privind oportunitatea inlocuirii acesteia cu actualul comisar european pentru Politica regionala, Corina Cretu. Liderul social-democrat a respins…