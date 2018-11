PNL o someaza pe Dancila sa-l demita pe ministrul Finantelor, care a cerut restrictii pentru romanii care muncesc in strainatate Partidul National Liberal (PNL) a anuntat, marti, ca solicita premierului Viorica Dancila sa-l demita pe ministrul Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici, dupa ce acesta a propus introducerea unui permis de munca pe 5 ani pentru toti angajatii din statele membre ale Uniunii Europene (UE), care muncesc in strainatate.



Ministrul Finantelor a spus, marti, in cadrul unei dezbateri in Parlament, ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra UE, in contextul in care angajatii plecati din Romania, la munca in Germania, nu se mai intorc "in veci".



