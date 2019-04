Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, a declarat, vineri, ca PNL a contestat decizia BEJ la Biroul Electoral Central, iar membrii acestuia au considerat ca panourile electorale amplasate in apropierea unor intersecții din Timișoara respecta legea. „La Biroul Electoral Județean s-a…

- Panourile PNL pe care stau scrise mesajele „E timpul Romaniei” și „Romania in primul rand” au fost amplasate in zone circulate din Timișoara, respectiv in intersecții, pe spații verzi. In urma unei sesizari care a venit din partea PSD, prin președintele partidului, Calin Dobra, Biroul Electoral…

- Calin Dobra, președintele PSD Timiș, l-a atacat joi, 4 aprilie pe Nicolae Robu. Dobra susține ca liderul PNL Timiș ar incalca legea, pentru ca a montat mai multe panouri electorale in intersecții din Timișoara, iar șoferii nu au vizibilitate. “Vreau sa-i transmit președintelui PNL Timiș sa respecte…

- Calin Dobra, presedintele Consiliului Judetean Timis, ii solicita presedintelui PNL Timis, Nicolae Robu, sa inlature toate panourile electorale din ... The post „Jos panourile electorale!”. Dobra ii cere lui Robu sa respecte legea appeared first on Renasterea banateana .

- Panourile electorale montate de PNL in intersecțiile din Timișoara creeaza probleme in trafic, astfel ca exista un risc mai mare de producere a unor accidente rutiere. Cel puțin asta susține Calin Dobra, președintele PSD Timiș, care i-a solicitat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, lui Nicolae…

- Pe aproape 100 de strazi din Timișoara vor incepe lucrari ample, in perioada urmatoare. Nicolae Robu a anunțat ca este vorba de lucrari de reabilitare a rețelelor de apa și canalizare, care vor fi realizate in cadrul proiectului european caștigat de Aquatim, care are o valoare de 180 de milioane de…

- Kim Jong-un, liderul suprem din Coreea de Nord, și-a concediat fotograful personal dupa ce acesta a mers in fața lui timp de 3 secunde. Gestul fotografului a fost interpretat ca o lezare a ”demnitații supreme” a liderului de la Phenian. Incidentul care l-a facut pe fotograful identificat ca Ri, s-a…

- Potrivit primarului Nicolae Robu, 1.714 timișoreni platesc taxa pe paragina pentru cladirile in care locuiesc. Vorbim in total despre 103 de cladiri pentru care funcționarii primariei au intocmit documentele necesare aplicarii supraimpozitarii. Consilierii locali au adoptat la finele anului trecut…