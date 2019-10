Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila a declarat, sambata, la sosirea la Romexpo, unde are loc lansarea ca prezidentiabil, ca partidul va sustine un guvern PNL daca semneaza Pactul pentru bunastare, prin care se angajeaza sa nu taie pensiile si salariile. Viorica Dancila a fost intrebata daca PSD va da…

- "Spun foarte clar si am spus-o si inainte toti: nu se va taia nicio pensie si niciun salariu. In schimb, se va face ordine in ceea ce priveste sistemul bugetar. Ma refer la cei care au fost angajati doare pe pile, prietenii, pe cumetrii, pe amante, pe surori si frati, si care nu aduc niciun plus…

- ■ declaratia politica apartine senatorului PNL de Neamt Eugen Tapu Senatorul PNL de Neamt, Eugen Tapu, a sustinut recent, in Parlament, o declaratie politica in care a vorbit despre pactul pentru bunastare, pe care il considera cintecul de lebada al PSD. Va redam declaratia in integralitate: “De citeva…

- Asociatia Crescatorilor de Suine Mangalita s-a suparat pe Antena 1, post care va avea un serial de comedie intitulat „Mangalita“. Desi producatorii au precizat ca reprezinta numele unei localitati fictive, crescatorii acestei rase de animale considera ca aceasta asociere le aduce grave prejudicii.

- "Aseara am semnat „Pactul pentru bunastarea romanilor" care prevede continuarea creșterilor de pensii și salarii prevazute in lege și menținerea taxelor scazute pentru tinerii antreprenori și pentru cei cu activitați independente. Am facut-o in calitate de simplu cetațean, așa cum va invit…

- Bogdan Hossu: “Pactul pentru Bunastarea Romanilor propus de PSD: un document ipocrit, populist, care uita de o mare mare parte dintre cetațeni și ignora probleme fundamentale, precum reformarea sistemului de impozitare și modificarea legislației muncii și a dialogului social. Sunt doar elemente de susținere…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu o cheama in Parlament pe Viorica Dancila cu pactul propus pentru bunastarea romanilor. In felul acesta, spune Tariceanu, Vorica Dancila ar dovedi ca este “mai mult decat o lovitura electorala prin care sa mai smulga niste voturi de la pensionari”. „Daca nu ar fi…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan declarat miercuri, la Antena 3, dupa ce șeful statului a trimis Guvernul in Parlament pentru un nou vot de incredere și a avansat scenariul unei cabinet „de tranziție”, ca liberalii sunt hotarați sa rastoarne Guvernul cat mai repede prin moțiune de cenzura.„Acest…