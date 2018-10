Stiri pe aceeasi tema

- PNL va depune in Parlament, in cursul saptamanii viitoare, o motiune simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa adoptarea de catre Guvern a ordonantei de urgenta care modifica Legile justitiei, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

- Partidul National Liberal va depune o motiune simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, scrie Agerpres."PNL, in situatia grava in care a ajuns justitia din Romania, a decis sa initieze o motiune simpla impotriva ministrului…

- Liviu Dragnea a comentat, miercuri, la Parlament, prevederile Ordonantei pentru modificarea legilor justitiei. Presedintele PSD afirma ca este o „propaganda” ca acest act normativ il avantajeaza pe el si precizeaza ca, din cate stie, procurorul din dosarul sau nu pleaca. „Dupa propaganda asta de doi…

- „Dupa propaganda asta, in ultimii 2 ani de zile, orice lege, ordonanța de guvern se da doar pentru mine”, a spus Dragnea, la intrebarea daca articolul 7 din ordonanța ii este dedicat, adaugand ca nu il intereseaza daca pleaca sau nu procuroarea Alexandra Lancranjan, cea care instrumenteaza dosarul Tel…

- Presedintele Camerei Deputatilor, a fost intrebat despre discutia recenta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. 'V-am spus exact ieri ca am stat de vorba cu domnul Toader cam 1,5 minute. In rest, am vorbit pe legea offshore', a afirmat Dragnea.…

- Liviu Dragnea va avea o intrevedere la Parlament cu Calin Popescu Tariceanu, si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a discuta despre o ordonanta de urgenta pentru legile justitiei, dar si inlaturarea efectolor protocoalelor si o OUG pe amnistie, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

- ”Cu siguranța. Intre PNL și președintele Romaniei exista o relație foarte buna, o relație de colaborare. Este normal sa ne vedem, sa discutam (...) A fost o discuție normala pentru ca PNL a decis susținerea lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat. Era o discuție necesara, mai ales in contextul…