- Danut Bica, deputat PNL, afirma ca fluturasul de salariu pentru luna ianuarie spune totul despre dezastrul provocat de guvernarea PSD-ALDE. Deputatul PNL de Arges Danut Bica este revoltat de faptul ca salariile a zeci de mii de romani vor fi diminuate incepand de la 1 ianuarie 2018, scaderile fiind…

- Scaderile de salarii ale demnitarilor anuntate de ministrul Muncii nu sunt nici pe departe atât de mari. Fața de decembrie 2017, demnitarii, între care și președintele Iohannis sau chiar ministrul Olguța Vasilescu, vor primi cu 1.000 de lei mai mult.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, are obligatia "fundamentala" sa iasa public si sa explice, sa aiba raspunsuri la toate intrebarile aparute in legatura cu legea salarizarii, mentionand ca Parlamentul ar putea modifica…

- De la evenimentele din 1989 incoace multe intrebari și-au gasit raspunsul, alte dileme au aparut, dar o intrebare a ramas mereu constanta in mintea și inima salariatului roman: de ce, dupa atația amar de ani, persoanele active din Romania continua (in marea lor majoritate) sa aiba salarii de mizerie…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a anuntat va propune luni conducerii Partidului National Liberal (PNL) depunerea unei motiuni simple pe Educatie si a uneia impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Saptamana viitoare, luni, avem sedinta de Birou Executiv si voi propune conducerii PNL…

- Este scandal imens pe salariile din sistemul bugetar. ȘTIRIPESURSE.RO a aflat cum s-au calculat salariile bugetarilor, conform Legii-cadru nr. 153/ 2017. Legea salarizarii unitare a intrat in vigoare de la 1 iulie, dupa cea fost promulgata de Presedintele Romaniei. Atat pe parcursul dezbaterilor…

- Vicepresedintele liberal Florin Roman a anuntat, vineri, la Alba Iulia, ca va propune luni conducerii Partidului National Liberal (PNL) depunerea unei motiuni simple pe Educatie si a uneia impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Saptamana viitoare, luni, avem sedinta de Birou Executiv…

- Salariile ministrilor si cel al presedintelui Romaniei au crescut de la 1 ianuarie, in ciuda faptului ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat public ca ele ar fi scazut substantial. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la…

- Vicepresedinte PNL Cristian Busoi declara ca anuntul ministrului Muncii ca scad salariile este "o ticalosie pesedista grandioasa", mentionand ca singurul instrument de lupta este mobilizarea intregii societati impotriva "ipocriziei" coalitiei de guvernare. "Anuntul ministrului Muncii ca…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a declarat, vineri, ca anuntul ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, potrivit caruia salariile vor scadea, „este o ticalosie pesedista grandioasa“, fiind o urmare a noii legi a salarizarii, dar si a transferului contributiilor.

- "Anuntul ministrului Muncii ca scad salariile este o ticalosie pesedista grandioasa. Singurul instrument real de lupta este mobilizarea intregii societati impotriva ipocriziei actualei coalitii de guvernare. Anuntul ministrului Muncii despre scaderea salariilor este un semn de siguranta de sine al…

- Scaderea veniturilor pentru anumite categorii de bugetari, dupa aplicarea noi legi a salarizarii, este semnificativa. Pornind de la datele oferite de ministerul Muncii, Realitatea TV a realizat tabolul sintetic al taierilor de salarii, pe categorii profesionale si pe procente de reducere.

- Lia Olguta Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii reduse intre 10 si 40 . A fost redus inclusiv salariul lui Klaus Iohannis. Presedintele va incasa un salariu lunar net aproximativ 12.000 lei. Niciun alt bugetar nu va avea un salariu mai mare decat…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a anuntat cum vor creste salariile unor bugetari, dar si ce se va intampla cu lefurile sefului statului si ale ministrilor. De asemenea, aici sunt inclusi si directorii de institutii.

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020”, a spus ministrul Muncii. Ea a precizat: „In 2016 am avut un buget de cheltuieli salariale de 58 de miliarde de lei. In anul…

- Familiile ar putea beneficia de deduceri pentru copii, precum cheltuielile pentru meditatii, daca se va aplica impozitul pe gospodarie, a declarat, luni, ministrul propus al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dupa audierile din comisiile parlamentare reunite. Ea a fost rugata de jurnalisti…

- Pentru a scapa de coruptie, avem nevoie de salarii mai mari. Este concluzia Ministrului de Interne, Alexandru Jizdan, trasa in cadrul unui interviu pentru Europa Libera. Potrivit lui Jizdan, pentru Republica Moldova, salariul de 10.000-12.000 lei este un salariu care ar permite angajatului sa lucreze…

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, a anunțat marti, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca europarlamentarul Viorica Dancila, propusa de social-democrati pentru functia de prim-ministru, este o persoana care are tot sprijinul Partidului Social Democrat.

- FSLI: Secretare si soferi din primarii, platiti mai bine decat profesorii Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile începutului de an: pensiile vor creste si în 2018, la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii.

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza la 1.900 lei lunar de la 1 ianuarie 2018 Guvernul a adoptat o hotarare prin care stabilește ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie…

- 18 decembrie 2017 – Dupa anuntarea preluarii, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, a tuturor contributiilor aferente angajatorului, Kaufland, cel mai mare angajator privat din Romania, anunta decizia de a creste si venitul minim pentru lucratorii comerciali din magazine la suma de 2.800 lei brut pe…

- Viceprimarul din Craiova, Adrian Cosman, a postat pe Facebook un clip animat din care reiese ca PSD si ALDE aduc modificari Codurilor Penale pentru a nu mai exista &"tapi ispasitori" ai anchetatorilor, în film fiind numiti incompetenti, clip ce a fost

- Nici nu au lansat bine ideea unor mitinguri de amploare in Capitala si in marile orase din tara, ca unii social-democrati au inceput deja mobilizarea sustinatorilor. Primii la start sunt cei din organizatia PSD Dolj, care anunta, pe Facebook, organizarea unei manifestatii de proportii in Craiova.Anuntul…

- Domeniile in care Romania are cel mai mare deficit de forța de munca sunt construcțiile, sectorul IT, agricultura și medicina, a declarat, ieri, ministrul de resort, Lia Olguța Vasilescu, intr-o conferința pe aceasta tema, citata de Agerpres. Scoatem posturi de medic la concurs, din 10 posturi se ocupa…

- Majorarea salariului minim la 1.900 de lei prin Hotarare de Guvern va fi adoptata in sedinta Executivului din aceasta saptamana, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, citata de Agerpres.

- Ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu a dat sigurari luni ca nu vor fi probleme cu salariile și pensiile anul viitor. „Motivul acestei Hotarari de Guvern nu a fost altul decat faptul ca ea trebuie sa stea o anumita perioada pe site in dezbatere publica. Din cate știu, s-a cerut transparența.…

- Firmele cer deschiderea granițelor pentru muncitorii straini, insa aceștia vor trebui platiți cu salariul mediu, respectiv cu peste 3.000 de lei pe luna, potrivit unei directive europene, și ar fi mult mai bine ca firmele sa angajeze muncitori romani, cu ajutorul banilor europeni și al programelor…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu si europarlamentarul Viorica Dancila participa la o dezbatere organizata la Muzeul Judetean Arges in ziua de vineri, 24 noiembrie.

- Dezvaluire incendiara facuta de deputatul Ben Oni Ardelean. Liberalul a spus ca a propus introducerea unei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului Cioloș, dar mai mulți colegi de-ai sai s-au...

- Bugetarii vor primi cu 4% mai mult pe luna de anul viitor, dupa ce salariile brute le vor fi majorate cu 25%. Este declarația facuta marți seara, la TVR, de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

- "Noi n-am spus niciodata ca prin acest transfer de contribuții cresc salariile", a subliniat ministrul Muncii in emisiunea Romania 9. "Este foarte adevarat ca daca ne uitam la legea pensiilor și corelam cu ea, o sa vedem și o sa va convingeți in momentul in care va fi facuta publica aceasta…

- Dupa ce au modificat pe repede-nainte Legea dialogului social si s-au consultat cu o parte dintre sindicalisti, guvernantii arunca din nou pisica in ograda angajatorilor: daca vor fi scaderi de salarii, Executivul nu are nicio vina. Angajatorii sunt obligati sa negocieze majorarile cu sindicatele, in…

- ♦ De cateva luni incoace, presedintele BCE Mario Draghi nu pierde niciun prilej pentru a cere guvernelor europene sa implementeze reformele necesare intaririi economiilor si structurii zonei euro. Desi economiei euro­pene ii merge mai bine ca oricand dupa criza, saptamana trecuta presedintele…

- Acuzații grave la adresa ministrul Muncii! Potrivit surselor Realitatea TV, Ninel Cercel, reținut de DNA, ar fi ajuns secretar de stat cu sprijinul ministrului Lia Olguta Vasilescu. Mai mult, aceleași surse spun ca cel vizat de șantaj urma sa fie inlaturat pentru ca nu era de acord cu incheierea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ar trebui sa demisioneze din functie, dupa ce vor scadea salariile nete, ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. „Drept urmare, daca vor scadea - si vor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca salariile nete vor scadea in urma noilor masuri fiscale, context in care a aratat ca ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ar trebui sa-și dea demisia. "Noi avem o creștere de aproape 6%, aceasta creștere economica…

- Salariile nete nu vor scadea odata cu trecerea contributiilor la stat de la angajator la angajat, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, joi, 9 noiembrie, precizand ca daca se va intampla acest lucru este doar vina angajatorului. „Noi ne-am asigurat ca din cauza acestui nou Cod Fiscal salariile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, explica intr un interviu pentru Romania TV ce se intampla cu pensiile si salariile dupa noile decizii luate de Guvern pentru romani.Oamenii nu au de ce sa fie ingrijorati. Noi ne am asigurat ca salariile nu au cum sa scada din cauza acestui nou Cod Fiscal. Daca…

- "Avem excedent de forta de munca la primar si gimnazial, forta de munca mai putin pregatita. Un excedent de forta de munca la categoria profesionisti exista, dar el este in scadere. Totodata, avem un deficit in crestere a fortei de munca cu pregatire inalta. Aceasta este ceruta din ce in ce mai mult…

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, salariul minim brut pe economie ar urma sa creasca de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, conform unui Proiect de hotarare a Guvernului. Aceasta masura va fi adoptata intr-o viitoare ședința de Guvern, a anunțat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat, miercuri, inceperea pregatirilor pentru depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Tudose, dupa ce acesta a adoptat masurile care fac parte din „revolutia fiscala“ a programului PSD, au precizat surse politice pentru „Adevarul“.

- Fisiere atasate: text final motiune.pdf Partidul Național Liberal va depune astazi, la ora 12.00, o moțiune împotriva ministrului Energiei, Toma Petcu. Acestuia i se cere demisia, reproșându-i-se ca nu poate gestiona acest sector strategic, în care deciziile sunt luate de…