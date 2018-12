Stiri pe aceeasi tema

- Doi consilieri locali din Moreni, județul Dambovița, au fost scoți in catușe din sala de ședințe a Consiliului Loca dupa ce s-au opus propunerii primarului de majorare a taxelor locale, scrie TVR. Cei doi consilieri, membri ai PNL, au criticat dorința primarului de a majora taxele locale, iar edilul…

- Imbrancit, tarat și lovit de polițiștii locali din Moreni, așa a parasit sala de ședința a Consiliului Local un cetațean Post-ul Ceațean agresat de Poliția Locala Moreni, sub ochii consilierilor care votau majorarea impozitelor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Aproximativ 9.000 de polițiști vor acționa, in fiecare zi, in acest weekend prelungit, de Sfantul Andrei și cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniște și siguranța. In perioada 30 noiembrie – 2 decembrie a.c., in toata țara sunt programate ceremonii pentru…

- Zeci de copii din Moreni, elevi ai Școlii Nr. 2 din Schela Mare, au fost luați de mana de parinți Post-ul MORENI: Parinții elevilor din școala neincalzita i-au dus pe micuți la primarie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La data de 8 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au reținut un barbat de 50 de ani, Post-ul RACARI: Barbat reținut dupa ce a agresat doua persoane cu o furca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 1-5 Octombrie 2018 s-a desfașurat la Soverato, Italia, a doua activitate transnaționala de invațare / predare / formare Post-ul Promovarea unui stil de viața sanatos prin Programul Erasmus+, la Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Afișul care indemna timișorenii sa mearga la referendum, daca nu vor sa le adopte „doi barbați” copiii, a disparut. Dar numai dupa ce primarul Nicolae Robu a vorbit cu reprezentanții asociației de proprietari din blocul pe care trona afișul. Poliția Locala a adoptat politica struțului in acest caz.…