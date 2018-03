Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii schimba strategia si mizeaza pe discursuri in care clameaza dorinta unirii Romaniei cu Republica Moldova pentru eventuale cresteri in sondaje. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL…

- Intruniti vineri, 23 martie, intr-o sedinta extraordinara, consilierii locali baimareni au aprobat un proiect de hotarare prin care Baia Mare se uneste simbolic cu Republica Moldova. “Proiect de hotarare privind insusirea Declaratiei de Unire cu Republica Moldova”, asa este numit documentul votat de…

- Pentru alegerile locale noi din municipiul Chisinau, Partidul Platforma Demnitate si Adevar si Partidul Actiune si Solidaritate sunt obligate sa inainteze un candidat comun pentru ca separat aceste formatiuni vor fi „devorate”. Aceasta opinie apartine analistului politic Victor Ciobanu si a fost exprimata…

- Profesorul Petronel Zaharia, decanul Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza din Iasi, a afirmat joi, la o conferinta despre Unirea din 1918, ca in prezent ia amploare miscarea unionista din Republica Moldova, unde "din sat in sat se doreste unirea cu Romania'',…

- Platforma DA a luat act de poziția PAS, privind alegerile locale, a anunțat Alenadru Slusari. Recent, Partidul Acțiune și Solidaritate a spus ca va lua o decizie privind alegerile din Chișinau, dupa ce va finaliza discuțiile cu Partidul Platforma Demnitate și Adevar cu privire la mecanismul de creare…

- Partidul Actiune si Solidaritate nu va inainta un candidat la Primaria Chisinau pana la finalizarea discutiilor cu Partidul Platforma Demnitate si Adevar privind mecanismul de creare a blocului electoral pentru alegerile parlamentare din 2018. Decizia a fost luata la sedinta Consiliului National Politic…

- Initiativa i-a apartinut viceprimarului orasului Brașov, Costel Mihai, iar ideea a fost imbratisata atat de edilul-sef, Gheorghe Scripcaru, cat si de Consiliul local. Mai mult, unul dintre consilieri a propus ca actul reunirii sa primeasca vot absolut, nu simbolic.Brasovul este cea de-a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL sustine unirea si ca Romania este pregatita pentru realizarea acesteia, insa trebuie sa existe o vointa exprimata in Republica Moldova

- Consiliul Local al municipiului Lugoj, județul Timiș, a votat joi o Declarație de Reunire, prin intermediul careia își exprima solidaritatea cu autoritațile locale din Republica Moldova care au votat pentru Unirea cu România și îndeamna unitațile administrativ-teritoriale de pe…

- Curentul unionist cucereste din ce in ce mai multi alesi de localitatile aflate de o parte si de cealalta a Prutului. Joi va fi randul autoritatilor din municipiul Buzau sa declare unirea simbolica cu Basarabia, dupa ce peste o suta de comunitati din Moldova si cateva din Romania au infaptuit deja acest…

- Autoritatile Buzaului marcheaza Centenarul Unirii cu un spectacol de muzica si dansuri populare, de patru ore, programat pentru sambata, 17 martie, de la ora 17.00. Intrarea se face pe baza de invitatii acordate gratuit publicului, iar in sala ar trebui sa se afle si cateva zeci de primari din Republica…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, referindu-se la declaratiile de unificare intre Romania si Republica Moldova adoptate de mai multe autoritati locale din cele doua tari, ca acestea sunt "expresia unei dorinte” a celor care le-au semnat, dar ca nu au au valoare juridica,…

- Primarii unionisti din Basarabia si Romania au participat sambatat la Iasi pentru a semna un memorandum pro-unire. Intalnirea a avut loc la Palatul Culturii. La invitatia lui Mihai Chirica, edilul de Iasi, majoritatea primarilor care au votat Declaratia de Unire in partea stanga a Prutului au fost prezenti…

- „Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat mai multe municipalitati sau conduceri de comune sunt de fapt expresia dorintei de a fi mult mai aproape de Romania. Ele nu au valoare juridica, sunt expresia unei dorinte pe care o intelegem si pe care o respectam. (…) Ele…

- O declaratie de reunire a Romaniei cu Republica Moldova a fost semnata, miercuri, de conducerea Consiliului Judetean (CJ) Prahova si de consilierii judeteni, prin acest document cerandu-se Parlamentelor celor doua tari sa adopte o declaratie comuna privind reintregirea tarii si a neamului romanesc,…

- Partidul Acțiune și Solidaritate impreuna cu Partidul Platforma Demnitate și Adevar protesteaza in fata ANRE privind „reducerea corespunzatoare a tarifelor la gazele naturale care nu mai poate fi amanata. Protestanții scandeaza: „jos schemele criminale"; ANRE, sluga mafiei sau „hoții la gunoi, banii…

- Partidul Mișcarea Populara Constanța, prin președintele Claudiu-Iorga Palaz, propune CJ Constanța un proiect de hotarare privind susținerea Declarației de Unire cu Republica Moldova, in vederea aprobarii in ședința solemna de consiliu, ce va avea loc pe data de 27 martie, cand se implinesc 100 de ani…

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA, de centru-dreapta) l-a propus pe Andrei Nastase, liderul formatiunii, drept candidat la functia de primar general al Chisinaului, informeaza mass-media de peste Prut, desi societatea civila astepta ca formatiunea acestuia impreuna cu Partidul Actiune si…

- In cadrul unei emisuni de la postul de televiziune TVC21, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, a anuntat ca partidul pe care il conduce va avea un candidat la alegerile locale anticipate din municipiul Chișinau. Totodata, Nastase a menționat ca a cerut deja sprijinul celor…

- Platforma Demnitate si Adevar va avea un candidat la primaria Chisinau, daca alegerile locale anticipate din capitala vor fi organizate. Declarația a fost facuta de catre liderul PPDA, Andrei Nastase, la un post de televiziune. Acesta a lasat sa se înțeleaga și faptul ca se vede personal…

- Romania vrea sa isi sporeasca prezenta investitiilor in Republica Moldova, a declarat marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Ea a precizat, la finalul unei intrevederi cu omologul moldovean, Pavel Filip, ca una dintre prioritatile Romaniei este operationalizarea gazoductului Iasi - Ungheni -…

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- Suntem in Anul Centenarului Marii Uniri si ce prilej mai bun putea sa fie pentru fratii nostri basarabeni de a semna declaratii de unire cu Romania decat acest an plin de semnificatii istorice. 36 de primari din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania in 2018, iar pana la 27 martie,…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu, presedinte al Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, a anuntat miercuri ca numarul localitatilor din Republica Moldova care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania a ajuns la 39. "Ati vazut probabil acest…

- Primarii a cinci localitati din Republica Moldova, care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania, au asistat, marti, la sedinta plenului reunit al Parlamentului. "Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre…

- Xenia Florea Declarații de ”unire” cu Romania au semnat 18 localitați din Republica Moldova. A 18-a a devenit satul Magurele din raionul Ungheni. Și, deși primarii și reprezentanții consiliilor locale afirma in cor ca actele adoptate de ei sint doar acte de unire simbolica, “un strigat al inimii”,…

- Andrei Nastase o contrazice din nou pe colega lui de coaliție Maia Sandu. Liderul Partidului Demnitate și Adevar a insistat aseara, la o emisiune de la TVR Moldova, ca este gata sa formeze un bloc comun cu Partidul Acțiune și Solidaritate doar in condițiile paritații și egalitații. De asemenea, Nastase…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), Andrei Nastase, explica intarzierea actiunilor in ceea ce priveste formarea unui bloc comun cu Partidul Actiune si Solidaritate al Maiei Sandu prin faptul ca nu este atat de usor sa se construiasca un bloc bazat pe integritate, profesionalism…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Dupa alegerile parlamentare din anul curent, Partidul Democrat va fi pilon de guvernare și va discuta cu toți cei care vor intra în Parlament. Declarația a fost facuta de președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, în carul emisiunii „Punctul pe azi” de…

- Partidul Actiune si Solidaritate, Partidul Platforma Demnitate si Adevar si Partidul Socialistilor declara ca dupa alegerile parlamentare nu vor face coalitie cu Partidul Democrat pentru a crea o majoritate parlamentara. Declaratiile au fost facute in cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune…

- Fostul presedinte al Romaniei si presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale, Traian Basescu, sustine ca PUN va colabora oricand va fi posibil cu Partidul Actiune si Solidaritate si cu Partidul Platforma Demnitate si Adevar. Declaratia a fost facuta in cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a afirmat, duminica seara, in urma unei vizite in Republica Moldova, ca principalul subiect discutat a fost unirea cu Romania.Basescu a punctat ca, in cadrul vizitei efectuate sambata si duminica in Republica Moldova, a avut si o intalnire cu cetatenii…

- .Partidul Național Liberal desfașoara, la aceasta ora, in Palatul Parlamentului, o ședința a Biroului Politic Național, la care au fost invitați deputații și senatorii partidului. Ordinea de zi este urmatoarea: Stabilirea strategiei politice a PNL pentru anul 2018 Prioritațile legislative…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global. ”Am discutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Zeci de oameni au huiduit in timpul discursurilor oficialitatilor care au luat parte la manifestarile organizate la Iasi de ziua Unirii Principatelor Romane. Oamenii au scandat "Vrem autostrada, nu penali pe strada", "Hotii, hotii", si "PSD, ciuma rosie". Scandarile au inceput odata…

- Prima delegatie sosita este a PNL, in frunte cu seful partidului, Ludovic Orban. Liberalii poarta banderole cu autostrada Iasi - Tg Mures. Incet-incet au ajuns in Piata Unirii si reprezentanti ai celorlalte partide. La festivitatI este prezent si primarul Mihai Chirica. El este insotit de o delegatie…

- "(...) Acest program de guvernare contine in total asumate realizarea a 724 de masuri. Dupa un an de guvernare din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE nu au fost realizate, indeplinite complet, decat 33 de masuri. Chiar si din aceste 33 de masuri unele sunt mai degraba institutionale, nu sunt…

- Fostul președinte al Romaniei și președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, spune ca este dispus sa colaboreze ca Partidul Acțiune și Solidaritate, precum și cu Partidul Platforma Demnitate și Adevar dupa alegerile parlamentare din acest an, spunand totodata ca nu vrea…

- Peste 200.000 de persoane au trecut granita romano-moldoveana in perioada Sarbatorilor de Iarna, o cifra record, sustin reprezentantii Politiei de Frontiera. Multi dintre romanii care au trecut granita s-au intors in tara dupa ce si-au alimentat masinile, au cumparat alimente, bauturi sau tigari, produse…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…