Se anunta mai multe zile cu ploi. Informare meteo pana luni

In Capitala locuitorii folosesc deja, de cateva ore, umbrelele si pelerinele de ploaie, pentru ca precipitatiile si-au facut simtite prezenta in peisajul unei zile si asa mohorate. Iar vestile de la meteorologi, cu privire la cum va arata vremea in zilele urmatoare, nu sunt deloc imbucuratoare.… [citeste mai departe]