- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…

- Dupa ce declarase ca nu va mai merge niciodata la Cotroceni, Liviu Dragnea a marturisit care a fost motivul pentru care s-a razgandit in privința prezenței sale la consultarile cu președintele Klaus Iohannis."Ce limbi straine cunoaște doamna Viorica Dancila? Știe franceza și engleza!…

- Consultarile de la Cotroceni pentru desemnarea premierului au inceput, presedintele intalnindu-se cu delegatia PSD - ALDE formata din Liviu Dragnea, Paul Stanescu, Marian Neacsu, Gratiela Gavrilescu si Daniel Chitoiu. Coalitia PSD-ALDE merge la consultari cu propunerea de desemnare a europarlamentarului…

- Astfel, potrivit Romania TV, cei din ALDE au votat pentru propunerae Vioricai Dancila pentru funcția de premier al Romaniei, dupa demisia lui Mihai Tudose. Votul a fost in unanimitate. Astfel, delegația PSD și ALDE se vor deplasa cu o singura propunere de premier la Cotroceni, in persoana…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern, dupa demisia premierului Mihai Tudose, caruia PSD i-a retras sprijinul politic. Coalitia PSD-ALDE…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ieri ca va chema astazi partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative, anuntand ca Mihai Fifor a fost desemnat premier interimar. „Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca va merge, miercuri, ca șef al unei delegatii PSD-ALDE, la consultarile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru, asta deși, anterior, afirmase ca nu va…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste. Kelemen Hunor a declarat, marti, corespondentului…

- Admitand ca la momentul la care dadea de inteles ca nu va mai calca pe la Cotroceni cat timp va fi presedinte Klaus Iohannis nu s-a gandit ca s-ar mai putea schimba Guvernul PSD-ului, acum ca Mihai Tudose a demisionat, Liviu Dragnea s-a vazut nevoit sa uite ce si-a propus. Astfel ca si-a anuntat prezenta…

- Liderul grupului deputaților UDMR, Korodi Attila, a spus, pentru EVZ, ca UDMR nu va merge la guvernare și ca, in prezent ceea ce se intampla acum este „o criza a PSD”, deci social-democrații sunt cei care trebuie sa propuna premierul la consultarile de de miercuri de la Cotroceni cu președintele Klaus…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Uniunea merge la consultarile de miercuri de la Cotroceni cu sugestia de a se instala cat mai repede un Guvern pentru a pune punct crizei politice. In ceea ce o priveste pe Viorica Dancila, Hunor spune ca nu o cunoaste, dar ca liderii UDMR ii vor sta la…

- Kelemen Hunor a declarat, marti, ca daca Viorica Dancila va solicita o discutie, liderii UDMR ii vor sta la dispozitie. "Eu nu o cunosc pe Viorica Dancila, nu am nicio informatie despre ea, in afara de declaratia ei prin care ii atragea atentia lui Tudose ca nu face bine ce face (privind steagul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a razgandit. Dupa ce declarase ca el nu va mai merge niciodata la Cotroceni, acum liderul PSD a spus ca nu are de ales și va merge la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, de maine.”Am discutat subiectul acesta astazi. Am spus ca nu voi mai merge la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni cu solicitarea de declansare a alegerilor parlamentare anticipate, iar PNL este pregatit sa isi asume guvernarea.

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca principiul dupa care Uniunea se va ghida la consultarile de la Cotroceni este acela de a avea cat mai repede un guvern, decizia privind persoana nominalizata de PSD pentru functia de premier urmand sa fie luata…

- La scurta vreme dupa ce Klaus Iohannis a iesit in fata presei, anuntand ca a acceptat demisia lui Mihai Tudose, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar, dar si ca va chema partidele parlametare la consultari, pentru ca isi doreste o “procedura rapida, care va duce la stabilirea unui nou Guvern”,…

- Useristii se reunesc in sedinta, peste aproximativ o ora, pentru a decide cu ce mandat vor merge la consultarile de miercuri de la Cotroceni. “Il vom asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca USR va sustine orice varianta prin care PSD ajunge in Opozitie”, a transmis Dan Barna, liderul Uniunii Social…

- Administratia Prezidentiala a anuntat marti programul consultarilor de miercuri, de la Cotroceni, dintre seful statului si reprezentantii partidelor parlamentare, pentru desemnarea noului premier. Consultarile vor incepe la ora 12:00, iar rerezentantii partidelor vor intra la Cotroceni in urmatoarea…

- Premierul Japoniei va privi ca pe un afront faptul ca nu are cu cine sa se intalneasca la Palatul Victoria, iar Romania pierde o sansa uriasa sa atraga investitii japoneze, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat intr-o conferinta de presa ca vrea sa transeze cat mai repede problema noului Guvern si ca isi doreste ca aceasta „nesiguranta politica nu trebuie sa degenereze in instabilitate politica”. Seful statului l-a desemnat premier interimar ...

- Inca de ieri, din ședința CExN in care Mihai Tudose a demisionat din funcția de premier s-a decis ca interimatul la Guvern sa fie asigurat de vicepremierul și ministru al Dezvoltarii, Paul Stanescu. Surse participante la intrunirea social-democraților afirmau ca nu este exclus ca Stanescu sa fie chiar…

- Sosirea premierului Japoniei, Shinzo Abe, se petrece pe un fond negru in politica romaneasca, aflata in totala degringolada. Scandalul din PSD și demisia premierului in preziua sosirii delegației japoneze, una din cele mai puternice economii ale lumii, are și consecințe diplomatice, dand loc la interpretari…

- „Un personaj veninos dintr-o institutie romaneasca ce a facut si face mult rau", a raspuns, luni seara, Liviu Dragnea cand a fost intrebat de neintelegerile din partid si daca cineva ar fi putut influenta asta. Dragnea nu a vrut sa spuna si despre cine vorbeste, dar a afirmat ca partidul isi va lua…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat „Din moment ce PSD si-a retras sprijinul politic, e absolut normal sa plece Tudose,…

- "Din moment ce PSD si-a retras sprijinul politic, e absolut normal sa plece Tudose, sa-si dea demisia, fiindca fara sprijin politic nu poti guverna. E vorba de un guvern politic. Deci, din acest punct de vedere, nu prea avem ce comenta, asta e situatia, e decizia PSD. (...) Au aparut in ultima perioada…

- Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe soseste in Romania intr-o vizita de lucru iar marti va fi primit la Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui premier japonez si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat luni seara demisia din functie, urmand ca aceasta sa fie transmisa Administratiei Prezidentiale in cursul zilei de marti, se arata intr-un comunicat...

- Premierul Mihai Tudose e deja istorie. Acesta si-a dat demisia dupa ce i-a fost retras sprijinul in CEX, iar PSD isi pierde al doilea Guvern in doar un an de zile. Unul dintre liderii PSD, Serban Nicolae anunta o mica 'revolutie' la consultarile de la Cotroceni si spune ca presedintele Klaus Iohannis…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei. Astfel, acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale. Proiectul a fost pus in acord cu o…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta "parerea dansului vizavi de Guvern" adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD, potrivit Agerpres.

- Vaduvele si veteranii de razboi, precum si accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat vor primi, in acest an, cate 370 lei pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, al energiei electrice sau termice pentru nevoi casnice, potrivit unei Hotarari de Guvern aprobate astazi, cu 10,5 mai mult…

- "Se lucreaza la ordonanta de urgenta, astfel incat sa se dea o schema de ajutor de stat care sa acopere integral costurile angajatorilor care functioneaza in domeniul IT. Aceasta se va adresa companiilor care au angajati IT-isti si care ar trebui sa plateasca niste costuri suplimentare de 8,5%. Am luat…

- Judecatorii CCR au explicat, in motivare, care a fost decizia luata in cazul Belina. Astfel, Curtea Constiționala susține ca instituția competena in a judeca legalitatea actelor administrative revine numai incidental instantelor penale, fiind in general un atribut al instantelor de contencios administrativ,…

- Ce prevede proiectul depus de deputatul PSD Liviu Plesoianu. Forma adoptata in Senat poate fi consultata AICI Plenul Senatului a adoptat tacit, in data de 20 noiembrie, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor,…

- Tiriac a luat aceasta decizie deoarece nu a primit niciun raspuns la petitia depusa la Guvern in luna octombrie, cu privire la situatia Arenelor de tenis din Cotroceni. "Cele 30 de zile convenite au trecut, termenul a expirat, si nu cunosc nimic despre Arenele BNR. Mergem inainte la tribunal atunci",…

- Noile masuri fiscale au fost introduse prea brutal, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor. El spune insa ca formatiunea sa nu va semna motiunea de cenzura: “Relatia UDMR-PNL s-a stricat enorm in ultimul an”. “La prima vedere, sunt niste masuri neoliberale. Transferul contributiilor de…

- Primul om in stat considera ca s-ar impune o amanare a aplicarii modificarilor prevazute de as-anumita “revolutie fiscala” anuntata de Guvern. Opinia exprimata de Klaus Iohannis seara trecuta – adica pe fondul amanarii sedintei de Guvern de luni- vine la doar cateva zile de cand presedintele a abordat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a indemnat pe liberali, joi, la Deva, sa respinga in corpore pachetul de masuri fiscale anuntat de Guvern. El a numit coalitia PSD-ALDE un clan primitiv care, de noua luni, a pus mana pe Romania. „In privinta pachetului de masuri fiscale, eu va propun ca Partidul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a indemnat pe liberali, joi, la Deva, sa respinga in corpore pachetul de masuri fiscale anuntat de Guvern: transferul contributiilor, impozitul pe cifra de afaceri, split TVA si taxa de 2,25% pentru angajatori. El a numit coalitia PSD-ALDE un clan primitiv care,…

- Partidul Național Liberal ia in calcul organizarea și participarea la acțiuni de protest fața de masurile fiscal-bugetare anunțate de Guvern, a informat joi purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Președintele PNL, domnul Ludovic Orban, a luat act de solicitarile sindicatelor,…

- In urma cu o luna, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, a participat la Budapesta, la reuniunea ministeriala a Grupului de la Visegrad. Imediat dupa acest eveniment au aparut speculatii cu privire la dorinta Romaniei de alaturare la celor patru tari - Ungaria, Polonia, Cehia,…

- Prin declarațiile de luni ale liberalilor, s-a dovedit faptul ca PNL și Dacian Cioloș sunt uniți in același crez: "Corupția Ucide", considera jurnalistul Val Valcu. De altfel, Ionel Danca, din noua funcție pe care o ocupa, la finalul unui mesaj pe care l-a postat pe Facebook, a scris: "#goPNL", care…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a organizat la Chișinau o dezbatere cu tema "Viitorul Republicii Moldova in contextul noilor evoluții geopolitice”.Intr-un discurs, Basescu a declarat ca daca ar fi președinte al Romaniei, nu l-ar primi pe Igor Dodon…