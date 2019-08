Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PNL a decis, luni, ca "traseisti" din zona PSD, ALDE si PRO Romania sa nu fie primiti in partid. Intrebat cu privire la decizia adoptata privind interdictia de a-i primi in partid pe...

- „Nu reprezinta nicio surpriza. Domnul Tariceanu, in loc sa ma atace pe mine, mai bine ar reflecta asupra prostiilor pe care le-a facut in ultimii patru ani de zile, chiar cinci ani se implinesc in curand, pentru ca atunci cand PNL a luat decizia de a se rupe de PSD, Calin Popescu Tariceanu a luat…

- Traian Basescu e de parere ca a fost cel mai bun președinte și e cel mai bun sef de partid din Romania. Și tot el ar fi fost și cel mai bun premier. Ce cred ceilalti lideri de partid din opozitie despre asta, dar și despre alte teme aflați urmarind un sondaj-fulger realizat de jurnalistul Cristian…

- Europarlamentarul Rares Bogdan a intrat in dizgratia presedintelui PNL, Ludovic Orban, sustin surse liberale pentru „Adevarul“. Decizia a fost luata dupa ce in ultimele saptamani capul de lista al PNL a venit cu mai multe pretentii pentru a prelua sefia organizatiei Bucuresti, precum si a declaratiilor…

- „Sigur ca establishmentul, adica cei care o duc bine, șapte șmecheri de la varful ALDE care o duc bine merci ca se ocupa de energie, ca se ocupa de zona de Mediu, gunoaie, etc, cu interese bine cunoscute, aia au oprit acest val. Eu le spun la fiecare, «oamenilor, daca mai vreți sa faceți politica…

- "Solicit demisia lui Ludovic Orban din functia de presedinte al Partidului National Liberal! Ca cetatean al Romaniei care crede in oprirea declinului si in restartarea in bine a tarii lui, ca presedinte al PNL Targu Jiu si ca primar ales de romani patrioti, intr-unul dintre cele mai rosii judete…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat,vineri, ca anuntul UDMR legat de ruperea protocolului cu PSD-ALDE este un fake news, "o miscare de tip electoralist". Orban susține ca ruptura dintre Uniune și actuala coaliție guvernamentala poate fi probata doar prin susținerea de catre parlamentarii UDMR…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca anuntul UDMR legat de ruperea protocolului cu PSD-ALDE este un fake news, "o miscare de tip electoralist", menita sa ofere alegatorilor români de etnie maghiara iluzia unei desprinderi de Dragnea și Tariceanu. "Este un…