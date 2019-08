”Va spun direct! Nu ne vom intalni intr-un cadru organizat, PNL cu președintele Romaniei. Daca va dori consultari cu partidele, o va face anunțand de la Cotroceni. Noi, cei din PNL nu ne intalnim nici la Vila Lac 1, Vila Lac 2, Cotroceni, nici in alta parte, nici in cadru format, nici informal. Intram in discuții cu fiecare grup parlamentar pentru asigurarea celor 233 de semnaturi pe proiectul de moțiune de cenzura”, a spus Rareș Bogdan, la Antena 3, unde a adaugat ca ”Sa dam jos Guvernul cat mai repede posibil”.

Prim-vicepreședintele PNL a subliniat ca in mod normal Viorica Dancila…