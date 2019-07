Stiri pe aceeasi tema

- Era oportuna schimbarea ministrului de Interne, acum? "Din punctul meu de vedere, nu era oportuna schimbarea ministrului de Interne. In acelasi timp, singura care are responsabilitate pentru soarta partidului este doamna Dancila, in dubla sa calitate de premier si presedinte PSD. Mai departe,…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a discuta remanierea guvernamentala. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a demisionat inainte sa fie demisa e Viorica Dancila. In locul sau va fi instalat senatorul Nicolae Moga, apropiat al tandemului Radu Mazare - Nicusor Constantinescu, ambii…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a discuta remanierea guvernamentala. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a demisionat inainte sa fie demisa e Viorica Dancila. In locul sau va fi instalat senatorul Nicolae Moga, apropiat al tandemului Radu Mazare - Nicusor Constantinescu, ambii…

- Ministrul roman de Interne, Carmen Dan, a demisionat. Din declarațiile facute de aceasta rezulta ca nu i s-a reproșat nimic in PSD – ci ar fi vorba de satisfacerea dorinței președintelui roman Klaus Iohannis.

- ”Cum sa te liniștești cu patru luni inainte de campania electorala intr-o situație atat de complicata de pe scena politica romaneasca de astazi. Practic, avem trei partide politice care au cam același scor: PNL, USR, PSD. In turul doi, unde exista oarecare șanse acum sa intre domnul președinte Klaus…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan și președintele Klaus Iohannis se afla intr-un razboi total, mai ales dupa problemele inregistrate in ziua votului pentru alegerile europarlamentare și referendum. Klaus Iohannis i-a cerut demisia ministrului de Interne, dar Carmen Dan a refuzat și a spus ca-și asuma…

- Inlocuirea din functie a ministrului de Interne, prin demisie sau demitere, este o misare riscanta pentru Guvern. Chiar daca e o incercare de schimbare a imaginii, de temperare a nemultumirilor diasporei fata de PSD, ii lasa pe social-democrati fara ministru de Interne, intrucat Klaus Iohannis nu…

- Klaus Iohannis a cerut demiterea miniștrilor Teodor Meleșcanu și Carmen Dan dupa modul de desfașurare al alegerilor 2019. ”Trebuie sa existe și urmari politice. Trebuie sa plateasca cu funcția! Solicit demiterea ministrului de Externe și Interne, imediat insemnand imediat!”, a zis Klaus Iohannis.