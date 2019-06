Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca liberalii îl sustin pe Mugur Isarescu pentru functia de guvernator al Bancii Naționale, transmite Agerpres."În ceea ce priveste BNR, Biroul Executiv a hotarât în unanimitate sustinerea pentru functia de guvernator a…

- Mandatul lui Mugur Isarescu in functia de guvernator al Bancii Nationale expira in luna mai. Inainte de aceasta data, Parlamentul ar urma sa demareze procedura de alegere a unui nou Consiliu de Administratie al Bancii Centrale. Conducerea BNR e numita de Parlament, la propunerea comisiilor permanente…