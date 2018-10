Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca partidul pe care il conduce il invita pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in Comisia de buget a Senatului, pentru a da explicatii cu privire la salariile din domeniul public.

- PNL il invita pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in Comisia de buget a Senatului, pentru a da explicatii cu privire la salariile din domeniul public, a anuntat luni, presedintele partidului, Ludovic Orban.

- Biroul Executiv al PNL a decis convocarea ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Comisia de buget-finante a Senatului, pentru a spune "foarte clar care este adevarul privitor la salariile din sectorul public in 2019", a declarat Ludovic Orban, presedintele formatiunii. "Am…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca ia in calcul majorarea salariului minim brut de la 1.900 de lei la 2.050 de lei pana la sfarșitul acestui an. Potrivit calculelor ziarului Libertatea, majorarea de 150 de lei la leafa inseamna doar 85 de lei in buzunar. Cum din salariul brut se scad…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice (MFP), a anunțat, marți seara, ca se discuta o restructurare a ministerelor, inclusiv a structurilor din subordinea acestora, iar o decizie va fi luata dupa finalizarea bugetului pentru anul viitor, informeaza Mediafax.„Cele doua zone nu se afecteaza:…

- Orice intarziere a rectificarii bugetare poate sa creeze efecte negative la nivelul economiei, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Orice intarziere a rectificarii bugetare poate sa creeze efecte negative la nivelul economiei. In primul rand, partea de salarii…

- Guvernul solicita desecretizarea sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) de marti, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Din ce s-a discutat in cadrul CSAT pe bugetul fiecarei structuri membre a CSAT, opinia celor prezenti difera total fata de concluzia…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat ca ii va chema la audieri pe ministrii Economiei, Danut Andrusca, si Finantelor, Eugen Teodorovici, in Comisia economica a Senatului pentru a da explicatii cu privire la memorandumul pentru stergerea datoriei de 400