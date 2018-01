PNL: Formularul 600 - birocraţie fiscală absurdă PNL a acuzat duminica Guvernul ca a mai introdus o noua obligatie declarativa, "complet inutila", Formularul 600", prin care, potrivit unui comunicat de presa al liberalilor, "sunt sanctionati cetatenii activi".



"Guvernul PSD-ALDE face o noua dovada a prigoanei impotriva segmentelor sociale active, a romanilor care aduc surplus in societate prin munca lor sustinuta, prin efort suplimentar, prin risc asumat. Este motivul pentru care, in viziunea PSD-ALDE, statul trebuie sa-i penalizeze. Ca si cum numarul declaratiilor la care este obligat un contribuabil nu era indeajuns de mare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Aproximativ 210.000 de ro­mani sunt obligati sa de­puna, pana la 31 ianuarie, la Agentia Natio­nala de Administrare Fis­cala (ANAF) formularul 600, un document prin care acestia tre­buie sa arate ce venituri au obtinut in 2017 sau cred ca vor obtine anul acesta pe lan­ga salarii, astfel incat Fiscul…

- "Premierul Romaniei ( oricare ar fi acesta ) trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim si sa abordeze frontal cel putin 5 probleme sistemice care pot exploda in orice moment - si deci nu pot fi amanate ( finante, energie, politie, educatie , salarizarea bugetarilor)",

- Companiile de IT au pregatit acest sistem de compensatii in asteptarea unei noi variante a Codului fiscal prin care salariile programatorilor scutiti de impozitul pe venit sa nu mai scada cu 7%.

- Guvernul ia din fondurile care ajungeau sigur in bugetele locale și le transfera la bugetul de stat, pentru a le putea realoca in diverse zone de interes ale clientelei partidelor aflate la guvernare. Așa putem sintetiza așa-zisa reforma fiscala pe care guvernul PSDragnea o pune in practica incepand…

- Deputatul PNL de Alba Claudiu Racuci atrage atentia asupra efectelor OUG 79/2017 si reformei fiscale, de care “nu se bucura nimeni”. “De la 1 ianuarie 2018, intra in vigoare o ordonanța nociva, OUG nr. 79/2017 care modifica substanțial Codul fiscal și pe care Guvernul PSD-ALDE o lauda ca pe o mare ”revoluție…

- Previziuni sumbre pentru 2018! Guvernul, pentru a sustine majorarile salariale, va sacrifica, din nou, investitiile. Si asta, din pacate, nu este singura veste proasta! Nu vor ajunge banii nici dupa ce se taie investitiile si va fi nevoie de majorari de taxe, sustine presedintele CFA Romania, Adrian…

- Guvernul de la Madrid este dispus sa ofere autonomie fiscala sporita Cataloniei. Executivul spaniol sustine ca scopul initiativei este reducerea tensiunilor din regiune.Mișcarile separatiste din Catalonia, pe langa ideile nationaliste, au la baza si problemele economice.

- Comisia de buget a Senatului se reuneste, miercuri, de la ora 11, pentru a da raportul privind OUG de modificare a Codului Fiscal, în conditiile în care PNL a initiat motiunea de cenzura ca urmare a adoptarii ordonantei, iar Guvernul este dispus sa accepte

- Liberalul Adrian Dobre, actualul primar al Ploiestiului, vorbeste, de la ora 12.00, la Adevarul Live, despre scaderea veniturilor pentru primarii in urma revolutiei fiscale a PSD, negocierile cu Guvernul si motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Tudose.

- Liberalul Adrian Dobre, actualul primar al Ploiestiului, vorbeste, de la ora 12.00, la Adevarul Live, despre scaderea veniturilor pentru primarii in urma revolutiei fiscale a PSD, negocierile cu Guvernul si motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Tudose.

- Declara domnul Emanoil Razvan Roșca, liderul PMP Mehedinți Pro (mai puțini) și contra (extrem de mulți) romanii, de la mic la mare, comenteaza Pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul l-a promovat prin Ordonanța de Urgența și care va produce efecte incepand cu 1 ianuarie 2018… Poziția partidului…

- Modificarea Codului Fiscal va da o grea lovitura financiara primariilor, începând cu 1 ianuarie 2018. Soluția propusa de premierului Mihai Tudose poate rezolva doar parțial problemele și va crește dependența de Guvernul central. Aprobarea prin ordonanța de urgența…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, continua sa susțina Revoluția fiscala adoptata saptamâna trecuta de Guvern. El a declarat duminica, în legatura cu modificarile la Codul Fiscal, ca exista o singura problema, pe care însa Guvernul o va rezolva, cea a angajatilor din IT. "Avem…

- Liderul PSD Liviiu Dragnea a declarat duminica, in legatura cu modificarile la Codul Fiscal, ca exista o singura problema, pe care insa Guvernul o va rezolva, cea a angajatilor din IT."Avem o singura problema, care va fi rezolvata de catre Guvern: cei care lucreaza in IT. Dar sunt mai multe…

- Liderul PMP Traian Basescu a calificat sambata „revolutia fiscala“ drept „un spectacol riscant si mincinos“ in care PSD si Guvernul spera ca propaganda va acoperi tot ceea ce nu au facut si minciunile din campania electorala ceea ce se va rasfrange asupra populatiei. Fostul presedinte a declarat ca…

- REVOLUTIA FISCALA, LA CLUJ. „Firmele mici, cu marje reduse de profit, vor falimenta” Adrian Coroian, seful Ligii Intreprinzatorului Roman, sustine ca impozitul de 1% pe cifra de afaceri va falimenta multi dintre agentii economici cu rulaje mici din Cluj. „Toate aceste modificari vor…

- Opozitia patronatelor si a sindicatelor nu a induplecat Guvernul sa renunte sau sa amane modificarile ample din Codul fiscal, care vor schimba complet de la 1 ianuarie 2018 tabloul fiscal si de munca in Romania.Guvernul a aprobat in pofida opo­zitiei cvasigenerale, modifi­ca­rea prin ordonanta…

- Guvernul a modificat, printr-o hotarare, normele metodologice de aplicare a OUG nr 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, stabilind cerințele tehnice pe care casele de marcat cu jurnal electronic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi autorizate. Potrivit…

- Guvernul a aprobat în pofida opozitiei cvasigenerale, modificarea prin ordonanta de urgenta a Codului fiscal prin care contributiile sociale ale angajatorului sunt trecute în sarcina angajatului, impozitele la venituri si contributiile sociale totale se reduc, dar si contributia la Pilonul…

- Pe langa revolutia fiscala, guvernul a aprobat miercuri si un alt proiect de OUG, referitoare la majorarea punctului de pensie si la diminuarea contributiei la pilonul II, proiect dezbatut in prima lectura in sedinta din 26 octombrie.”Proiectul de ordonanta prevede cresterea pensiei minime…

- De asemenea, se elimina conditia privind realizarea de venituri din consultanta si management. In prezent, firmele care obtin venituri din consultanta si management pot plati impozit pe veniturile microintreprinderilor, daca aceste venituri nu depasesc 20- din veniturile totale. Totodata, se includ…

- Guvernul a modificat, in sedinta de miercuri, printr-o hotarare, normele metodologice de aplicare a OUG nr 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, stabilind cerintele tehnice pe care casele de marcat cu jurnal electronic trebuie sa le indeplineasca pentru…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a 13 inculpati, administratori ai unor societati sau persoane care controlau efectiv anumite firme, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul achizitiei de medicamente cu prejudiciu de 19 milioane de lei.Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat…

- Au fost de asemenea aprobate ordonantele privind cresterea pensiei sociale la 640 de lei si a punctului de pensie la 1.100 de lei de la 1 iulie 2018, precum si cea privind reducerea procentului de plata catre Pilonul II de pensii, de la 5,1- la 3,7-. Ministrul Lia Olguta Vasilescu a precizat insa ca…

- In urma cu puțin timp, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența care modifica Codul Fiscal.Modificarile aduse Codului fiscal vizeaza si reducerea numarului de contributii sociale de la noua la trei, respectiv CAS, CASS si contributia asiguratorie pentru munca, a anuntat

- Premierul Mihai Tudose și-a prezentat miercuri, in ședința de Guvern, poziția referitoare la modificarea Codului Fiscal, care va fi adoptata prin OUG. „Nu vreau sa fiu secretos și am sa va spun care este parerea mea și a unora dintre colegii mei despre inflamarea excesiva a opiniei publice.…

- Reprezentantii Sindicatului National al Functionarilor Publici (SNFP) au transmis, miercuri, ca ”revolutia fiscala” va diminua cu 25 % veniturile angajatilor de la 1 ianuarie 2018 prin transferul contributiilor, motiv pentru care functionarii publici ”se vor alatura tuturor actiunilor de protest…

- Guvernul pregatește modificari de amploare și la regimul de impozitare a microîntreprinderilor, inclusiv creșterea plafonului sub care este aplicata impunerea pe cifra de afaceri la 1 milion de euro, dar nu a consultat Comisia Europeana.

- Guvernul se pregateste sa modifice Codul fiscal prin Ordonanta de urgenta in sedinta de azi. Desi coalitia aflata la guvernare spune ca modificarile vor aduce mai multi bani in buzunarele angajatilor, romanii nu par sa fie foarte optimisti. Iata ce au raspuns in aceasta dimineata oamenii reporterilor…

- Sedinta de Guvern se va desfasura miercuri, de la ora 13,00, a anuntat Biroul de presa al Executivului. Initial, intalnirea membrilor Cabinetului Tudose era programata miercuri, la ora 15,00. Guvernul urmeaza sa adopte, in cadrul sedintei saptamanale, modificarea Codului fiscal. [View…

- Cu toate promisiunile de la Guvern, primarii se tem pentru banii din bugetele pe 2018, odata cu modificarea Codului Fiscal pe care Guvernul o va promova miercuri prin ordonanta de urgenta. Nu cred in asigurarile venite de la Bucuresti nici macar edilii PSD care sustin ca reducerea impozitului pe…

- Cele mai controversate masuri de reforma fiscala din ultimul deceniu vor fi adoptate astazi prin ordonanta de urgenta, a anuntat ieri premierul Mihai Tudose. Guvernul infrunta opozitia tuturor si astazi in sedin­ta de guvern care incepe la ora 15.00 va adopta o ordo­nan­ta de urgenta…

- Guvernul va acoperi scaderea de venituri la bugetul primariilor, cauzata de modificarile Codului fiscal. Anunțul a fost facut de primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, dupa o intalnire a reprezentanților edililor cu premierul.

- In timp ce statul face presiuni asupra agentilor economici din mediul privat pentru a-si onora obligatiile fiscale, statisticile ne arata ca restantele statului au crescut vertiginos in acest an. La sf&...

- Revoluția fiscala ii scoate in strada pe angajații uzinelor Dacia. 10.000 de oameni si-au anuntat prezenta la actiunea de la Mioveni. Angajatii contesta masurile fiscale pe care Guvernul ar urma sa le adopte maine.

- Angajatii Dacia au ieșit din nou în strada, nemulțumiți de trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat. Angajații au pichetat acum doua saptamâni sediul Prefecturii Arges, în semn de protest fata de masurile fiscale anuntate de Guvern. Liderul…

- Romanii care intenționeaza sa plece din țara pentru mai mult de șase luni de zile trebuie sa notifice Fiscul prin completarea și depunerea unui chestionar de rezidența fiscala. "Formularul trebuie inregistrat cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania, la organul fiscal central competent…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Salaj face cunoscut faptul ca, pana marti, 7 noiembrie, inclusiv, trebuie depusa la unitatile fiscale Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, pentru Agerpres, ca Guvernul ar trebui sa dea mai multe explicații cu privire la reforma fiscala pe care a inițiat-o, pentru a clarifica lucrurile care au generat nemulțumire in ultima...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri ca Guvernul ar trebui sa dea mai multe explicatii cu privire la reforma fiscala pe care a initiat-o, pentru a clarifica lucrurile care au generat nemultumire în ultima perioada.

- Guvernul ar fi trebuit sa se reuneasca, vineri, intr-o ședința extraordinara incepand cu ora 14.00, pentru a adopta modificari importante la Codul Fiscal incepand cu 1 ianuarie 2018, printre care trecerea plații tuturor contribuțiilor in sarcina salariaților, scaderea impozitului de venit de la 16%…

- Guvernul se reuneste astazi, intr-o sedinta extraordinara, in care urmeaza sa adopte ceea ce mulți denumesc „revolutia fiscala”. Se afla pe ordinea de zi proiectele care transfera contributiile sociale in sarcina angajatilor si care instituie taxa de solidaritate pentru angajatori.

- Guvernul se reunește, vineri, intr-o ședința extraordinara incepand cu ora 14.00, pentru a adopta modificari importante la Codul Fiscal incepand cu 1 ianuarie 2018, printre care trecerea plații tuturor contribuțiilor in sarcina salariaților, scaderea impozitului de venit de la 16% la 10%, sau cresterea…

- Razboi total între Palate. Iohannis critica masurile fiscale anunțate în spațiul public de coaliția majoritara și îi sugereaza, voalat, lui Tudose sa nu cada în capcana programului de guvernare PSD -ALDE, Guvernul ignora

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a atacat masurile fiscale anuntate de coalitia de guvernare, spunand ca aceasta se comporta ca omul care castiga tot mai mult, dar se imprumuta tot mai mult de la banci. „Acum cateva luni, cand am investit acest guvern, am avut o solicitare simpla si clara. I-am rugat…

- Șeful statului a avut prima reacție in scandalul trecerii contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Klaus Iohannis a criticat dur modificarile pe care Guvernul urmeaza sa le faca maine la Codul Fiscal.

- Impunerea unui salariu minim de 1.900 de lei, de la 1 ianuarie, va lovi direct în micii antreprenori, care vor fi cei mai afectați, dar va aduce mai mulți bani la buget din contribuții sociale. Potrivit calculelor efectuate de specialiști în contabilitate, majorarea salariului…

- Analiștii economici spun ca, dupa toate modificarile fiscale anunțate de guvern pentru anul viitor, angajații nu se vor alege cu nimic in plus la lefuri, ba chiar pot pierde pana la zece procente din salariul actual. Dupa ce i-a dat nenumarate forme pana acum, toate menite eșecului, Guvernul PSD reinventeaza…

- Guvernul da din nou peste cap toate calculele și previziunile financiare ale mediului de afaceri. Și asta se intampla exact in perioada in care marile companii iși pregatesc bugetele pentru anul viitor.

- Unele, a caror disparitie fusese anuntata de PSD acum un an, în programul electoral, ramân în vigoare. Altele noi apar. Expertii chestionati de „România libera” sustin ca e de-abia începutul. Urmeaza altele, tot mai multe, pentru ca Executivul sa traga…