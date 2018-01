Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui anunt facut de ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului, autoritatile iau in calcul ca plata contributiilor sociale estimate pe baza veniturilor extra-salariale sa se realizeze pe baza CNP la organul fiscal, fara a se depune Declaratia 600.…

- Romania a are un deficit bugetar, pe ESA , de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in Comisia economica din Senat, scrie Agerpres. "Suntem intr-un deficit ESA de maxim 2,8%, in conditiile…

- Context In 16 ianuarie 2018, Realitatea TV a fost amendata. Valentin Jucan, propus de PNL in CNA, a votat amenda pentru Realitatea TV. La postul TV menționat, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a afirmat ca ”președintele partidului a avut o discuție cu dl. Jucan astazi și acesta și-a…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, joi, ca revolta impotriva deciziei presedintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru functia de premier este la fel de justitificata ca judecata ca ”Opozitia este de vina ca nu are suficiente voturi sa opreasca PSD-ALDE”.

- PNL va avea, luni, prima sedinta din acest an in care se va face o analiza a modului in care a guvernat coalitia PSD- ALDE. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, spunea ca se va discuta si despre agenda parlamentara, in conditiile in care dupa 20 ianuarie se vor relua dezbaterile in Comisia Speciala…

- Guvernul are in vedere doua variante pentru a rezolva situatia angajatilor din domeniul IT, prima fiind schimbarea unui formular ANAF, iar cea de-a doua - elaborarea unui act normativ cu putere de lege care sa vizeze veniturile obtinute incepand cu data de 1 ianuarie 2018, au declarat surse oficiale,…

- Potrivit acestora, actul normativ ar putea fi adoptat saptamana viitoare si va prevede scutirea de impozitul pe venit de 10% pentru IT-istii cu studii medii, dar aflati la facultate, dar si pentru cei cu facultatea terminata. Sursa citata a mai aratat ca IT-istii cu studii medii vor plati impozit…

- Autoritatile lucreaza la o ordonanta de urgenta privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, sustine ministrul Finantelor…

- Comisiile reunite de buget-finante ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat, vineri, cu 17 voturi pentru si 14 impotriva, raportul asupra proiectului de buget de stat pe 2018. Parlamentarii din comisii au adoptat un amendament in baza caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se…

- Impactul amendamentului prin care cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100% nu a fost calculat, dar, daca suma este consistenta, exista riscul depasirii deficitului bugetar, a declarat, vineri seara, Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice.…

- Fondul de rezerva al Guvernului a ramas fara fonduri dupa ce bugetul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni si cel al Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) au primit cat trei milioane de lei, prin amendamente, insa ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, a precizat ca acolo vor fi alocate…

- Cele mai mari cheltuieli din totalul celor 3,59 miliarde de lei, care apar in executia bugetara, sunt, asa cum era previzibil, subventiile. Cele mai mari sunt cele acordate pentru transportul in comun (464 milioane de lei) si cele pentru apa calda si caldura (300 de milioane de lei), dat fiind ca,…

- La nivelul intregii Europe vorbim de o inflatie in crestere, astfel ca exista o tendinta regionala care a influentat costul preturilor din economie si in Romania, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, legat de cresterea inflatiei in Romania la 3,2%. ”Suntem intr-o tendinta regionala,…

- Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice, sustine ca imbunatatirea colectarii, vanzarea apei grele si a licentelor 5G vor genera o crestere a veniturilor la buget, anul viitor. "Nu apreciem ca veniturile sunt supraevaluate. In cursul anului 2017, pe 10 luni, comparativ cu anul 2016, avem o…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a anunțat ca partidul nu susține inițiativa legislativa a senatorului liberal Daniel Zamfir privind stabilirea unui plafon maxim al dobanzilor la creditele bancare. Danca spune ca asemenea proiect ”contravine principiilor liberale susținute de Partidul Național…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat marți ca prim-ministrul landului Hessen Volker Bouffier, vicepreședinte al CDU, a indemnat partidele politice din Romania, intr-o intalnire cu o delegație a liberalilor, sa nu puna in pericol stabilitatea democratica a țarii, sa pastreze separația…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, afirma ca reacția Departamentului de Stat al SUA fața de propunerile de modificare a legilor Justiției este fara precedent, aratand ca este important ca in Romania sa fie pastrat un sistem democratic, cu instituții independente puternice. "Comunicatul…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a criticat stabilirea zilei de joi pentru dezbaterea motiunii de cenzura "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", acuzand graba coalitiei pentru inchiderea rapida a subiectului. El anunta ca liberalii vor organiza un protest, incepand cu ora 11:00,…

- Cea de-a doua rectificare bugetara din acest an este pozitiva și a urmarit incadrarea in deficitul de 2,96%, a anunțat, miercuri, ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, in deschiderea ședinței de guvern. "Este a doua rectificare bugetara, este, de asemenea, pozitiva. Vreau…

- Membrii Guvernului au aprobat rectificarea bugetara prezentata, la inceputul sedintei de miercuri, de catre ministrul Finantelor, Ionut Misa, care a anuntat ca a doua rectificare bugetara pe anul in curs este tot una pozitiva. Potrivit ministrului Finantelor, sunt alocate fonduri suplimentare…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a afirmat miercuri ca raportul Comisiei Europene privind MCV reprezinta o "bila neagra" data parlamentarilor coaliției de guvernare și a criticat declarațiile ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe acest subiect. "PNL este în…

- Romania inregistreaza prima creștere economica din Uniunea Europeana, iar aceasta reprezinta singura cale pentru imbunatațirea nivelului de trai, susține Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice. ''România înregistreaza prima creștere economica din Uniunea Europeana, iar…

- Prim-vicepresedintele executiv al PMP Eugen Tomac anunta ca a depus in Parlament doua propuneri legislative care obliga institutiile publice sa afiseze pe site-urile proprii si sa actualizeze periodic informatii detaliate despre executia bugetara si despre achizitiile publice. ”Cetatenii dau socoteala…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, in cadrul intrevederii, la care a participat si ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, vicepremierul Ciolacu i-a informat pe reprezentantii BERD si cu privire la masurile concrete pe care Guvernul intentioneaza sa le ia pentru transparentizarea sistemului…

- Un numar de 157.798 de angajatori nu platisera contributiile sociale pentru 2.076.097 de angajati, la 30 septembrie 2017, iar acest lucru justifica necesitatea realizarii transferului de contributii de la angajator la angajat, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, intr-o conferinta…

- Companiile multinaționale vor trebui sa respecte Romania și trebuie sa plateasca taxele și impozitele ca in alte țari ale Uniunii Europene sau din afara acesteia, a afirmat, miercuri, ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, intr-o conferința de presa. "Le spun companiilor multinaționale…

- Premierul Mihai Tudose l-a felicitat pe ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, ca prin modificarile care vizeaza Codul fiscal a reușit sa enerveze mai multe sucursale ale unor banci, care le-au dat liber angajaților pentru a participa la protestul desfașurat miercuri in fața Palatului Victoria.…

- Modificarea Codului fiscal contine dispozitii exprese privind cazurile in care organele fiscale pot refuza deducerea TVA, pentru evitarea posibilelor abuzuri din partea acestora, a declarat ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, miercuri, in cadrul sedintei de guvern. Citeste si: Fost consilier…

- Noile modificari aduse Codului fiscal vizeaza și reducerea numarului de contribuții sociale de la noua la trei, respectiv CAS, CASS și contribuția asiguratorie pentru munca, a anunțat ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa. "Ordonanța vizeaza reducerea numarului de contribuții…

- Guvernul urmeaza sa adopte, miercuri, in cadrul ședinței saptamanale, modificarea Codului fiscal. Marți, la Palatul Parlamentului, premierul Mihai Tudose a declarat ca transferul contribuțiilor de la angajator la angajat se va face prin ordonanța în ședința…

- Alti doi consilieri locali din judetul Gorj risca sa ramana fara mandate, asa cum s-a intamplat in alte trei cazuri de la inceputul anului si pana in prezent. Potrivit Corinei Belteu, purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului Gorj, la compantimentul de specialitate sunt in analiza documenatiile…

- Coalitia majoritara a reusit sa respinga ieri o motiune de cenzura simpla depusa de PNL prin care se cerea demisia ministrului Finantelor Publice, Ionut Misa. Proiectul de Ordonanta privind modificarea...

- Senatorul liberal Florin Citu a lansat \\\'o provocare\\\' premierului Mihai Tudose, ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor Publice, Ionut Misa, si le propune \\\'sa plece acasa\\\' daca in Romania, de la 1 ianuarie 2018, vor scadea \\\'100 de salarii\\\'.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, dupa participarea la o gala a Asociației Municipiilor din Romania, ca s-ar impune o amanare semnificativa a modificarilor legislatiei fiscale, despre care ministrul Finanțelor spunea ca se vor adopta miercuri, in ședința de Guvern, șeful statului precizand…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut premierului Mihai Tudose si ministrului de Finante, Ionut Misa, sa renunte la masurile fiscale anutate pe 26 octombrie si i-a acuzat ca au mintit cand au declarat ca au sustinerea partenerilor sociali pentru aceste masuri. ”Prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul…

- Delegatia Bancii Mondiale a fost condusa de catre Tatiana Proskuriakova, manager de tara, care l-a informat pe premierul Tudose de decizia luata de catre BM. ”Salutam decizia Bancii Mondiale de a sprijini modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania, domeniu prioritar pentru…

- Banca Mondiala va sprijini construirea autostrazii Ploiesti-Brasov Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu o delegatie a Bancii Mondiale care i-a adus la cunostinta ca institutia financiara a decis sa ofere asistenta in ceea ce priveste implementarea proiectului autostrazii…

