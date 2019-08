Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca liberalii sunt pregatiti in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii, aratand ca in noua sesiune parlamentara va fi depusa o motiune de cenzura. "PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii. Avem solutii, avem oameni…

- Președintele sindicatului tehnic de la TAROM, Aurel Curdov, a fost audiat, joi, de procurorii DIICOT. DIICOT a efectuat, marți dimineața, percheziții la Tarom. In cauza exista sunt suspiciuni de trafic de piese de avioane. Procurorii au ridicat mai multe documente. Perchezițiile au avut loc la hangarul…

- Legea privind sistemul public de pensii, reexaminata ca urmare a deciziei de neconstitutionalitate a CCR, a fost respinsa, miercuri, in Senat, ca urmare a neintrunirii numarului necesar de voturi. Senatorii au votat 67 “pentru” iar 22 s-au abtinut, numarul necesar pentru trecerea legii in Senat, fiind…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat, joi seara, ca liberalii isi vor asuma guvernarea, in cazul in care motiunea de cenzura pe care o vor depune va fi adoptata. El a afirmat ca PNL va incepe negocierile cu partenerii din opozitie, dar si cu fiecare…

- “Romanii, in majoritate zdrobitoare, nu mai vor ca la putere sa fie PSD. (…) Din acest motiv, PNL va face toate demersurile constitutionale, legale, posibile, pentru a pune punct acestei guvernari. Repetam solicitarea noastra catre Guvern: dati-va demisia, (…) romanii nu va mai vor in fruntea Romaniei.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca liberalii vor depune moțiune de cenzura pana la finele acestei sesiuni parlamentare, adica pana la sfarșitul lunii viitoare, in cazul in care guvernul Dancila nu demisioneaza. Orban a dat garanții electoratului PNL ca actuala conducere va lupta in continuare…