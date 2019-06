PNL e in deriva totala! In plin razboi cu USR, liberalii isi dau afara oamenii din partid

Stiri pe aceeasi tema

- Surse din PNL ne-au confirmat ca liberalii maramureșeni au votat, in Comitetul Director Județean, cu majoritate covarșitoare, demararea procedurilor de excludere din partid a deputatei Viorica Cherecheș (mama primarului de Baia Mare, Catalin Cherecheș). Propunerea a fost facuta de președintele organizației,…

- Vorica Dancila s-a instalat la șefia PSD. Dupa sedinta Comitetului Executiv Național, cu toți liderii din țara, premierul a ieșit la miezul nopții și a anunțat ca va conduce formațiunea cel puțin pana in august, cand va avea loc urmatorul congres.

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a declarat marti ca propunerea pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor din partea social-democratilor este Marcel Ciolacu, aceasta urmand sa fie...

- In timp ce Liviu Dragnea se afla in drum spre penitenciar, Viorica Dancila si presedintii de filiale s au intalnit la sediul PSD pentru a prelua puterea in partid, dupa ce, duminica seara, se ceruse deja demisia presedintelui. Viorica Dancila, sustinuta de Marian Oprisan, Niculae Badalau si Paul Stanescu,…

- In Guvern s-au imparțit apele intre miniștri apropiați de premierul Viorica Dancila și 'garda pretoriana' fidela liderului PSD Liviu Dragnea, dupa eșecul PSD din alegerile europarlamentare, au relatat surse guvernamentale pentru ȘTIRIPESURSR.RO.ECHIPA DANCILA Mai mulți miniștri PSD…

- Sefii organizatiei PNL Maramures se vor intruni astazi pentru a discuta despre situatia consilierului local Anuta Moldovan din Dragomiresti. Presedintele PNL Maramures a declarat pentru ZiarMM.ro faptul ca se va discuta daca Moldovan mai poate reprezenta comunitatea in cadrul Consiliul Local. Ionel…

- Senatul are pe ordinea de zi a plenului de luni, pentru dezbatere și vot, de la ora 16.00, moțiunea simpla la adresa ministrului Justiției, intitulata „Justiția, victima sigura în mâinile lui Toader”. Senatorii au amânat de doua ori votarea acesteia din lipsa de cvorum.…