„Decizie ciudata a CCR. Din nou pare a fi in favoarea infractorilor. Asemenea celei precedente, prin care, la cererea lui Florin Iordache, marii infractori au avut caștig de cauza. PNL nu renunța sa transpuna votul la referendum in LEGE. 6,5 milioane de voturi NU pot fi ignorate. Așteptam motivarea CCR și redepunem la Parlament proiectul fara aspectele criticate de CCR”, a scris Raluca Turcan, joi, pe Facebook.



Liderul deputaților PNL a adaugat ca este necesara o dezbatere in societatea romaneasca in vederea reorganizarii și funcționarii Curții Constituționale.



„Și, nu in…