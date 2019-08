Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca PNL ''dispretuieste'' romanii care muncesc si ''ii ameninta'' cu taieri de venituri, atragandu-i atentia liberalului Florin Citu ca a pus ''o eticheta'' pe milioane de oameni care muncesc cinstit cand…

- Prefectul Vasile Moldovan și inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș, colonel Pavel Baltaru s-au deplasat in teren pentru efectuarea de verificari cu privire la stadiul pregatirii unitaților de invațamant pentru noul an școlar de…

- Corpul de control al premierului a inceput de marti actiunea de control pentru verificarea modului in care au actionat structurile Ministerului Afacerilor Interne in cazul de la Caracal, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila, care a transmis ca romanii trebuie sa continue sa creada in MAI. "In ultimele…

- "Am discutat si probabil ca vom avea ca tema in cadrul unei sedinte de coalitie si ideea aceasta a infiintarii unei comisii parlamentare de ancheta pentru votul din 26 mai. Este important pentru toata lumea sa stie ca lucrurile au decurs corect si, daca au existat probleme, acestea sa fie evidentiate",…