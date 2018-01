PNL, despre rezultatele PSD-ALDE: „Din 724 de masuri asumate, nu au fost indeplinite complet decat 33”

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat marti un document intitulat 'Cartea neagra a guvernarii PSD - "2017 - un an pierdut pentru Romania. PSD dauneaza grav romanilor", in care se arata ca din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE, nu au fost indeplinite complet intr-un an de guvernare decat…

- "(...) Acest program de guvernare contine in total asumate realizarea a 724 de masuri. Dupa un an de guvernare din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE nu au fost realizate, indeplinite complet, decat 33 de masuri. Chiar si din aceste 33 de masuri unele sunt mai degraba institutionale, nu sunt…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a vorbit, la Adevarul Live, despre „Cartea neagra“ a guvernarii PSD-ALDE, un document de 225 de pagini, care arata ca doar 33 de masuri promise de Liviu Dragnea in campania electorala au fost implementate de Guvernele Grindeanu si Tudose. 33 de masuri din…

- Dragnea si Dancila se intalnesc astazi cu reprezentantii UDMR Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila. Întrebat,…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, întrebat daca este normal ca în viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat în momentul în care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru.…

- Primarul general, Gabriela Firea, il acuza din nou pe presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, ca ar fi dat ordin consilierilor PNL sa blocheze construirea Spitalului Metropolitan. Firea face un apel la presedintele PNL, Ludovic Orban „sa ia masuri impotriva lui Busoi”.

- "PNL a luat decizia de a nu participa la nicio formula de guvernare care cuprinde PSD, de a vota impotriva oricarei formule de guvernare care contine PSD. Optiunea pe care am exprimat-o si presedintelui este pentru provocare de alegeri anticipate, deoarece consideram ca optiunea populatiei…

- PNL, prin vocea președintelui partidului, Ludovic Orban a anunțat, miercuri, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca i-a cerut președintele Klaus Iohannis declanșarea procedurilor pentru alegerile anticipate, și a precizat ca, in cazul in care i se va solicita, iși poate asuma raspunderea de a…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL. El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de liberali.…

- 1. Klaus Iohannis nominalizeaza premierul propus de PSD PSD ramane la guvernare. Practic, activul PSD-ului nu sufera, PNL-ul ramane intr-o poziție secundara USR-ului. Liberalii vor continua sa faca același tip de opoziție, fara acțiuni concrete. USR-ul va face probabil in același mod, opoziție…

- "Obiectivul nostru este ca PSD sa nu mai fie la guvernare. Am hotarat sa nu participam la nicio formula de guvernare cu PSD. De asemenea, am hotarat sa votam impotriva oricarui guvern care contine in structura guvernamentala PSD. Am decis ca mandatul delegatiei sa fie solicitarea de alegeri anticipate,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni cu solicitarea de declansare a alegerilor parlamentare anticipate, iar PNL este pregatit sa isi asume guvernarea. ”Obiectivul nostru este ca PSD…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa sedinta Biroului Executiv al liberalilor, ca „PSD dauneaza grav Romaniei“ si ca singura solutie este ca PSD sa dispara de la guvernare. Ludovic Orban a sustinut necesitatea declansarii alegerilor parlamentare anticipate.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca PSD creeaza o criza politica si ca in aceasta situatie este posibil sa se ajunga la alegeri anticipate. "Este a treia oara intr-un an de guvernare cand PSD creeaza o criza politica grava. Dupa criza Ordonantei 13, dupa demiterea Guvernului…

- Politicienii sunt mari iubitori de animale. Liberalii au adoptat recent o pisica si un câine. Atunci când sunt departe de ochii presei si de presiunile politice, alesii se relaxeaza în preajma animalelor de companie. Asa se face ca sediile unor partide au devenit case pentru câteva…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

- Liberalii anunța ca vor ataca la CCR modificarile aduse legilor justiției. Președintele PNL, Ludovic Orban a transmis și un mesaj catre UDMR, cei care au susținut, pana acum, amendamentele PSD-ALDE. El le-a spus parlamentarilor UDMR sa iasa din ”aceasta plasa a partidului de guvernamant”. Ludovic Orban…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii sustin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala."In masura in care se poate, noi vom…

- Proiectul de buget de stat pe 2018 adoptat de Guvern este unul de austeritate, in care nu sunt aplicate legi in vigoare, este un roman science-fiction, o poveste de adormit copii, a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban, joi, la Parlament. „Consideram ca Parlamentul Romaniei nu trebuie sa-si indrepte…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, joi, proiectul de buget pe anul 2018, adoptat cu o zi in urma de Guvern, spunand despre el ca este "ca un roman SF care te adoarme de la prima pagina". Orban acuza faptul ca "Guvernul nu da niciun leu in plus pentru pensii, amana pentru 1 iulie, promitand…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a criticat, in ședința BEX de luni a partidului, pe liderii PNL Ialomița și PNL Prahova, Tinel Gheorghe și Iulian Dumitrescu pentru slaba organizare a manifestațiilor de strada din zilele citirii și votului moțiunii de cenzura impotriva Cabinetului Tudose in plenul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un apel catre liberali sa mearga la protestele din Piața Victoriei și din marile orașe ale țarii, proteste impotriva legilor justiției. Citește și: Televiziunile de știri au difuzat imagini cu Stela Popescu in sicriu- FOTO ”Am spus la caderea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca in grupurile PNL s-a acceptat trimiterea unei solicitari pentru un punct de vedere catre Comisia de la Veneția pe legile justiției. Liberalii vor solicita o urgentare din partea Comisiei de la Veneția, in așa fel incat in ședința plenara din 8-9 decembrie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a venit in fata manifestantilor stransi in jurul Palatului Parlamentului. Intr-un amplu discurs, liberalul a adus critici dure coalitiei PSD-ALDE. "In Parlament, nu e o majoritate care sa reprezinte romanii, ci e o majoritate de slugi ai lui Dragnea si Tariceanu.",…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca aceasta comisie speciala de modificare a legilor justiției s-a transformat intr-un ”pluton de execuție” al independenței justiției. Pe langa faptul ca liberalii s-au retras de la dezbaterile comisiei, aceștia intenționeaza sa sesizeze, in calitate de grupuri…

- Liderul PNL, Ludovic Orban spune ca are semnale potrivit carora se pregateste procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit liderului PNL, obiectivul il constituie preluarea interimatului de catre mana stanga a lui Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, astfel incat sa se dea o lovitura…

- Oficial, ne merge bine. Programul de guvernare al PSD s-a respectat la virgula și s-a realizat 100%, iar toate promisiunile ar trebui sa se regaseasca și in buzunarul fiecarui roman, suna ultima eveluare a conducerii PSD facuta la Baile Herculane. In noua lor eveluarea triumfalista, Dragnea …

- PSD și ALDE manifesta un dispreț sfidator, in forma continuata, fața de legi vitale ale statului roman, demonstrand ca agenda celor care guverneaza Romania este una strict personala, fara legatura cu buna guvernare, cu statul de drept, cu problemele de zi cu zi ale cetațenilor romani. 15…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus ca parlamentarii Uniunii nu vor vota moțiunea de cenzura, chiar daca modificarile fiscale au fost facute anapoda, pentru ca nu se înțelege bine cu liberalii. ”La prima vedere, sunt niste masuri neoliberale. Transferul…

- Președintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sambata, la Ploiești, referindu-se la recentele modificari fiscale, ca actuala guvernare "joaca la ruleta Romania" prin masuri "extrem de imprudente", care lasa țara in seama "hazardului". "Într-adevar…

- Senatorul liberal de Timis Alina Gorghiu spune ca isi doreste pentru Romania un guvern liberal, si nu unul tehnocrat si ca presedintele PNL, Ludovic Orban, poate oricand sa preia conducerea executivului. Senatorul Alina Gorghiu a declarat, joi seara, pentru presa locala, in emisiunea ”Interviurile Timisoarei”,…

- Ludovic Orban a anunțat, marți, ca liberalii vor sesiza Avocatul Poporului și ii vor solicita acestuia sa atace la CCR ordonanța de urgența care schimba Codul Fiscal, pe care Executivul vrea s-o adopte in ședința de maine. Liderul PNL susține ca noile masuri fiscale ale coaliției PSD-ALDE incalca prevederile…

- Mihai Tudose: Modificarea Codului Fiscal - in sedinta de guvern de miercuri Premierul Mihai Tudose foto: Arhiva Modificarea Codului Fiscal va fi facuta în sedinta de guvern de mâine, prin ordonanta de urgenta - a confirmat astazi premierul Mihai Tudose. Cele mai importante schimbari…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, marti, la Adevarul Live, despre revolutia fiscala anuntata de Guvernul Tudose, legile Justitiei, dar si despre tensiunile din interiorul formatiunii liberale.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Parlament, ca, în opinia sa, nu este nicio problema cu amânarile succesive ale sedintelor de Guvern în care trebuia adoptata Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codului fiscal. „Cred ca atunci când…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, astazi, la Oradea, ca partidul pe care il conduce va demara o „ampla” serie de acțiuni impotriva masurilor fiscale promovate de catre coaliția de guvernare, inclusiv „proteste in strada”, „atacuri la Curtea Constituționala” și „sesizarea Avocatului Poporului”

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si senatorul liberal Alina Gorghiu, alaturi de alte persoane din conducerea partidului si primari liberali din judetele invecinate, au fost prezenti, joi, la Deva, pentru a-l sustine in cursa electorala pe Florin Oancea, care candideaza pentru Primaria municipiului.…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, joi, de la Palatul Cotroceni. Seful statului a vorbit despre ultimele masuri fiscale anuntate de Guvern pe care le-a criticat foarte dur. Iohannis a avertizat Coalitia de Guvernare PSD-ALDE sa dea dovada de responsabilitate…

- Acuzați de mulți ca sunt mult prea permisivi in batalia cu PSD, liberalii se pare ca nu stau chiar degeaba. Președintele PNL, Ludovic Orban, a explicat ca așteapta un moment politic prielnic pentru depunerea moțiunii de cenzura, dar pana atunci tatoneaza terenul inclusiv cu UDMR, dar și cu nemulțumiții…

- Liberalii vor depune saptamana viitoare, la Senat, o moțiune simpla impotriva ministrului Finanțelor, Ionuț Mișa, și vor solicita Avocatului Poporului sa atace la Curtea Constituționala ordonanțele pe care le va da Guvernul cu privire la masurile fiscale anunțate joi, a declarat vineri președintele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat reacția liberalilor, dupa scandalul pe masurile fiscale din ultima perioada. Orban a declarat ca PNL va depune moțiune simpla impotriva ministrului de Finanțe, Ionuț Mișa.Moțiunea simpla a PNL va fi depusa la Senat, iar liberalii vor cauta sa aiba…

- "Am toata convingerea ca Romania beneficiaza de un potential imens in agricultura, pe care insa trebuie sa il valorificam in mod inteligent si durabil. Romania detine a sasea cea mai mare suprafata agricola din Uniunea Europeana, suntem in primii 10 exportatori de grau si porumb la nivel global,…

- Presedintele PSD a declarat ca majorarea punctului de pensie se va face așa cum a fost prevazuta in programul de guvernare.'Sa nu riscam sa fim intr-o confuzie. Ceea ce ne-am asumat in programul de guvernare ca ritm de creștere a pensiilor nu este afectat. Punctul de pensie crește așa…