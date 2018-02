PNL depune luni o motiune impotriva Olgutei Vasilescu: Cat vor mai trebui sa sufere romanii pentru a scapa de haosul creat?

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost proteste mute, sincronizate, sambata, in trei orașe importante ale țarii, la miezul zilei. Așa cum se intampla de doua luni deja la Sibiu, oamenii s-au adunat și la Cluj Napoca și la Iași.

- Un protest tacut sincron a avut loc, sambata la pranz, in fata sediilor PSD din Sibiu si Cluj-Napoca. La mbele actiuni au participat cateva zeci de persoane. Si la Iasi au iesit cateva persoane pentru a sustine cele doua...

- Acceleratorul de afaceri Innovation Labs 2018 a deschis inscrierile pentru tinerii pasionati de tehnologie si inovare digitala. Hackathoanele si programele de mentorat vor fi organizate in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara, in perioada 3 martie - 21 mai. Cine se poate inscrie.

- Liberalii depun, luni, in Parlament, motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care o acuza ca a creat ”haos in sistemul de salarizare” și in cel fiscal. „PNL in cadrul BEx a votat si a fost de acord cu textul…

- 'PNL in cadrul BEx a votat si a fost de acord cu textul motiunii simple impotriva ministrului Muncii. Motiunea va fi depusa astazi si va fi intitulata: 'Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale', a spus deputatul PNL Mara Calista, la Parlament. Ea a prezentat principalele…

- EY România a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenți și absolvenți din întreaga țara, care se vor alatura companiei în birourile EY din București, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Procesul se va desfașura în cadrul unui amplu program…

- Promotor Start-up Nation: „Tinerii talentați pleaca in Oradea, Cluj sau dincolo” Andras Farkas, unul dintre fondatorii programului de antreprenoriat Critbiz, susține ca Start-up Nation va ajuta la rechemarea tinerilor in orașele netale. “Regiunea Nord-Vest (RNV) este un motor de dezvoltare…

- Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat…

- Conform datelor Wizmo.ro, platforma imobiliara dedicata atat sectorului rezidential, cat si celui de business, cele mai listate tipuri de proprietati in 2017 pe segmentul rezidential au fost apartamentele cu doua camere. De asemenea, cele mai multe listari de anul trecut, atat pentru vanzare, cat…

- Rețeaua de distribuție de gaz din Cluj, modernizata pe banii Europei Reteaua de distributie gaze naturale - conducte si bransamente - din municipiul Cluj-Napoca a fost modernizata in cadrul unui proiect cu o valoare de 35,1 milioane de lei, sustinut cu fonduri europene. Trei proiecte cu finantare…

- Studiul a folosit trei indicatori pentru a masura performanța orașelor și a administrațiilor din România: valoarea absoluta a cheltuielilor de capital și valoarea absoluta a absorbției de fonduri europene, pe perioada 2007- 2016; cheltuielile de capital pe cap de locuitor și absorbția de fonduri…

- „Preocuparea PSD-ALDE nu a fost sa guverneze Romania, ci sa iși scape șefii de dosarele penale și de inchisoare. In primele zile de mandat pesediștii au dat, noaptea, ca hoții, Ordonanțele Rușinii pentru dezincriminarea celor mai grave fapte de corupție. Pe tot parcursul anului 2017, in loc sa munceasca…

- O familie din nordul Bucurestiului aloca, in medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanta, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei si de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel national, potrivit unui studiu realizat de TUI TravelCenter, unul din cei mai…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Update: Manifestantii din Piata Constitutiei au inceput sa plece in jurul orei 21,15. Proteste mai sunt organizate in Cluj-Napoca, Sibiu, Iasi si Tmisoara. Mii de oameni au ieșit și acolo in strada. Update: Protestatarii au aprins, sambata seara, in jurul orei 21,00, luminile de la telefoane in Piata…

- Un spital mic dintr-un oras cu populatie de circa 27.000 de locuitori din Alba face performanta in domeniul medical. Spitalul inregistreaza periodic premiere in ceea ce priveste interventiile chirurgicale realizate aici, care rivalizeaza cu servicii de complexitate ridicata oferite in unitati mult mai…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- Va transmitem comunicatul de presa referitor la acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018: Acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018 Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a acordat Inaltul…

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz Air va avea in 2018 alocate 24 de aeronave la cele sase baze, Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Trei judete - Alba, Harghita si Sibiu - se afla miercuri dimineata sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). De asemenea, pentru judetul Caras-Severin ANM a emis o atentionare de vant puternic.

- Unsprezece judete – Alba, Sibiu, Covasna, Olt, Dolj, Braila, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Iasi si Vaslui – se afla in aceasta dimineata sub atentionare cod galben. In acest interval, se semnaleaza ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Potrivit…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Primariile mai multor orase mari organizeaza Revelion in aer liber, cu concerte si focuri de artificii, mii de oameni fiind asteptati sa petreaca momentul trecerii in noul an in pietele centrale din Craiova, Slatina, Ramnicu Valcea, Sibiu, Cluj-Napoca, Iași, Timisoara, ...

- Lantul de localuri 1 Minute, care face parte din portofoliul grupului francez Lagardere Travel Retail, a ajuns la 29 de unitati in Romania, mai exact in trei orase din tara - Bucuresti, Iasi si Sibiu.

- Dupa excelenta primire din partea publicului la prima ediție SoundArt de la București, cei de la Stoned Jesus vor fi prezenți, in 2018, la prima ediție SoundArt Timișoara, ediție ce se va desfașura intre 10 și 12 mai 2018. Daca anul acesta, cei de la Stoned Jesus au cantat in intregime albumul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. Reamintim ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale cu circulatia inchisa,…

- Intalnirile JTI, din sala TNB pe micul ecran Televiziunea Romana va difuza luni, 25 decembrie, ora 20.00, pe canalul TVR3, spectacolul „La Bayadere – Țara Iluziilor”, prezentat de „Noism”, cea mai importanta companie de dans contemporan din Japonia, in cadrul Intalnirilor JTI, la inițiativa Japan Foundation,…

- Ieșeni au ieșit in strada, in fața sediului PSD, pentru a protesta in fața modificarilor legilor justiției. Manifestanții au fost așteptați de lideri ai USR care anunțasera protestul pe rețelele de socializare. Politicienii au venit cu coliva și lumanari, in semn de doliu fața de “ingroparea justiției”.…

- Conducerea Spitalului a anunțat ca incepand de miercuri, 7 decembrie 2017, la Compartimentul Obstetrica – Ginecologie al spitalului va lucra doctorul specialist Mostafa Mahmoud Ismail. Doctorul Mostafa este nascut in data de 23 octombrie 1985, de origine egipteana, este casatorit și are un copil.…

- In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, ieri, ca au inregistrat clarificari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din decembrie 1989, dar si cele legate de declansarea si efectuarea diversiunii militare, aceasta fiind cauza numeroaselor decese.…

- Unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decorațiuni și textile pentru casa din Europa, JYSK, scaote la bataie 20 de posturi vacante, in magazinele rețelei din: Sibiu, Targu Secuiesc, Satu Mare, Timișoara, Constanța, Piatra Neamț, Balș, Pitești, Bistrița, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Oradea și București.…

- Peste 100.000 de romani lucreaza in IT, domeniul care, impreuna cu tehnologia comunicarii, depaseste 6% din PIB. Cifra de afaceri s-a dublat, iar numarul firmelor de IT a crescut cu 50% in ultimii sase ani, conform unul studiu. Competitia pentru titlul de pol al IT-iului din Romania s-a dat intre Cluj-Napoca,…

- Potrivit ANOFM, in evidente sunt inregistrate 19.198 locuri de munca, cele mai multe, respectiv 3.964, in Bucuresti. Peste o mie de locuri de munca sunt disponibile in judetele Arad – 1.969, Prahova – 1.646 si Sibiu – 1.154. Mai sunt posturi diisponibile in Timis – 841, Iasi – 677, Constanta – 653,…

- Aeroportul Henri Coanda si cel din Cluj-Napoca au inregistrat cele mai multe probleme la zboruri in ultimele 60 de zile. In perioada octombrie-noiembrie, data de 17 noiembrie (vineri) a fost cea care a marcat cele mai multe intarzieri pe cinci aeroporturi din Romania, cand 464 de curse au…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 7 decembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert de jazz simfonic. Atat dirijorul Razvan Metea, cat si solistul concertului, violonistul Cornel Bucsa, sunt la prima colaborare cu orchestra institutiei. In program: John Klenner/Jimmy Carroll – Just…

- Oferta pentru cei interesati de un job in IT s-a dublat de la aproximativ 2.481 de anunturi la inceputul acestui an la 4.867 in prezent, in timp ce numarul candidatilor cu experienta in IT a ajuns la 358.700, potrivit datelor inregistrate pe portalul de recrutare BestJobs.eu. "Daca la inceput…

- Conform analizei, pentru prima oara în ultimii 27 de ani, pachetele de city break interne au fost mai bine vândute decât cele în orașele turistice europene, potrivit Agerpres. Spre deosebire de anii în care turiștii români optau pentru city break-uri în…

- Nou protest in București, duminica, 3 decembrie. Aproape 500 de oameni au ieșit in strada in Piața Victoriei din centrul Capitalei și cer demisia celor doi doua Camerele ale Parlamentului și retragerea legilor Justiției din dezbaterea parlamentarilor. Protestatarii s-au mobilizat pe Facebook și au inceput…

- Cați bani au cheltuit romanii in minivacanța de 1 decembrie. Cei peste 88.000 de turiști romani au cheltuit aproape 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa in minivacanța de 1 decembrie. In premiera de dupa 1989, pachetele de tip city-break pentru destinațiile turistice din țara s-au vandut…

- ♦ Brandul jetPOINT a fost lansat in anii 2000 si a ajuns in prezent in orase precum Cluj, Bistrita, Sibiu, Iasi, Braila si Galati. jetPOINT, spalatoriile auto self-service proiectate de antreprenori romani, se va extinde incepand cu anul viitor in strainatate, dupa ce a ajuns la o retea…

- ”In numele Guvernului Statelor Unite ale Amercii, felicit poporul roman cu ocazia celei de-a 99-a aniversari de la infiintarea Romaniei moderne. Statele Unite sunt recunoscatoare pentru parteneriatul strategic de 20 de ani si pentru cooperarea Romaniei in implinirea obiectivelor comune de…

- The Associated Press si Washington Post au scris despre protestele ce din România, mentionând ca românii sunt nemultumiti de activitatea partidului de guvernamânt, pe care l-au numit ”ciuma rosie”. ”Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele…

- La cei 20 000, conform altor evaluatori, 30 000 de cetațeni care au protestat in București, duminica seara, se adauga alte mii de oameni ieșiți in strada sa protesteze la Cluj Napoca, Iași, Sibiu, Timișoara și alte orașe, inclusiv in strainatate, numarul protestatarilor urcand la circa 50 000. Chiar…

- “Hotii, Hotii”, au strigat protestatarii in fata sediului Guvernului, 30.000 de persoane adunandu-se in Bucuresti iar alti 20.000 in alte 70 de orase, scrie Reuters. Agenția AFP noteaza ca "Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele de ordine, au numit partidul de guvernamant drept…

- Lantul de restaurante cu specific asiatic Ready to box Chopstix, operat de compania MLS Invest Trading, prezent cu 16 unitati in Romania, urmareste sa se extinda in Cluj-Napoca, Iasi, Craiova si Sibiu.