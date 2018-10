Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca 49 de liberali s-au inscris pe lista candidaturilor la alegerile europarlamentare, printre care Crin Antonescu, Vasile Blaga, Alina Gorghiu, Cristian Bușoi, dar și primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava. „S-a incheiat procesul de depunere a candidaturilor.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca termenul limita pentru depunerea candidaturilor in partid pentru alegerile europarlamentare din mai 2019 este 1 septembrie, precizand ca in Consiliul Național din 4 august vor fi validate criteriile, procedura și calendarul de alcatuire a listelor.…