- PNL este de acord cu un consens politic pe perioada Presedintiei la Consiliul UE, dar nu consensul antieuropean dorit de PSD si ALDE, a declarat, luni, presedintele formatiunii, Ludovic Orban, la finalul Biroului...

- Corina Crețu a declarat, joi, ca, in calitate de Comisar European pentru Politica Regionala, este in mod special interesata ca in perioada in care Romania deține Președinția, Consiliul sa incheie un Acord privind Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027.”In calitate de Comisar…

- Dosarele de interes major de pe agenda europeana ce vor fi gestionate de Romania in perioada in care va detine Presedintia Consiliului UE, cu accent pe negocierile referitoare la Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, au constituit tema principala a discutiilor de marti dintre ministrului afacerilor…