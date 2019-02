Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, cu privire la solicitarea lui Liviu Dragnea referitoare la relocari de fonduri de la bugetele serviciilor de informatii la Sanatate, ca prin aceasta cerere liderul social-democratilor pare ca "intrat in opozitie fata de propriul Guvern". "Se pare ca…

- Vitamina D este insa deja gratuita pentru copiii din Romania, iar bolnavii de diabet beneficiaza, la randul lor, de unele programe in care tratamentul este gratuit sau parțial compensat. „I-am rugat sa analizeze sumele alocate serviciilor secrete. Cred ca sume importante de aici pot fi realocate catre…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la Parlament, ca le-a solicitat prim-ministrului Viorica Dancila si ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa analizeze sumele alocate in proiectul de buget pentru serviciile secrete si sa realoce sume de la acestea catre Sanatate. "I-am rugat…

- PSD se reuneste, astazi, la Palatul Parlamentului, in prima sedinta a Comitetul Executiv din acest an. Este prima aparitie publica a lui Liviu Dragnea in 2019. Liderul PSD va prezenta proiectul de buget, dar si strategia pentru a bloca valul de plecari spre partidul lui Victor Ponta. Sedinta a inceput…

- "Se pare ca pentru președintele PNL acest mod de a se adresa unei femei ii este extrem de familiar. Aceasta este imaginea noului PNL. Partidul Național Liberal și-a pierdut și valorile naționale, dar și valorile liberale; tot ceea ce a ramas din ele se poate traduce prin mitocanie și libertinism.…

- Eugen Tomac spune ca Opozitia a ratat doua momente potrivite pentru a depune motiunea de cenzura. „Noi din prima zi a acestei sesiuni parlamentare am propus sa initiem o motiune de cenzura, pentru ca societatea asta astepta, de exemplu, de la Opozitie. Dupa reprimarea populatiei intr-un mod…