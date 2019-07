Conducerile a 15 organizatii locale ale Partidului National Liberal, printre care si cea din Ramnic, au fost dizolvate ca urmare a rezultatelor slabe obtinute la alegerile europarlamentare din luna mai, a declarat, vineri, presedintele liberalilor valceni, deputatul Cristian Buican.



Potrivit acestuia, in aceasta situatie se afla toate acele organizatii PNL din judet care au obtinut la ultimul scrutin scoruri sub 25%, decizia fiind luata in cadrul Biroului Politic Judetean al partidului, joi seara.



"A fost o singura abtinere, restul membrilor BPJ votand pentru dizolvarea…