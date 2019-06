PNL, contracandidat pentru Tudorache la Sectorul 1: ”Voi candida!”

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Zuckerman se va prezenta in fața Senatului pe data de 20 iunie. Daca acesta primi confirmarea Senatului in urma audierilor va deveni noul ambasador al Statelor Unite in Romania, inlocuindu-l pe Hans Klemm. Senatul SUA este dominat de Partidul Republican. DC News a scris in exclusivitate…

- Actorul Alexandru Lulescu, 87 de ani, spera ca fiica lui, Alexandra, sa-i faca o nepoțica sau un nepoțel mai repede, ca sa aiba timp sa se bucure de el. Alexandru Lulescu este tare mandru de soția sa, care i-a fost alaturi de mai bine de jumatate de deceniu. Cei doi au o fiica, Alexandra, care a terminat…

- In scolile din Romania predau aproximativ 80.000 - 85.000 de profesori care au facut facultatile "la distanta". Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, crede ca trebuie luate anumite masuri in privinta acestor cadre didactice, pentru a imbunatati calitatea procesului de predare. "In sistemul…

- ”Eu cred ca aceaste informații sunt doar niște povești de campanie. Eu cred foarte mult in teoria conspirației”, a precizat Tanase Stamule in timpul emisiunii. ”Aș vrea sa fac un comentariu vis-a-vis de ceea ce spunea domnul telenovelist mai devreme. Despre un comentariu despre sarma doamnei…

- Ți-ai imaginat vreodata cum lingurile de unica folosința pot lua forma unor lumanari pline de culoare? Sau cum haina ta de blug din facultate, pe care nu o mai imbraci, se poate transforma intr-o geanta chic? Și te-ai gandit ca becurile care s-au stricat, in loc sa ajunga la gunoi, ar putea sa iți infrumusețeze…

- Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 1 este un proiect major al Bucureștiului, pentru ca Sectorul 1 este intr-o continua dezvoltare și, din cauza acestui aspect, trebuie sa avem cat mai puține procese. Va dau un exemplu: PUG-ul este din anul 2.000, totul a evoluat in acești ani, aceste fiind depașit…

- Primarul Robert Negoita a propus, la ultima intalnire a Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), implementarea unei platforme digitale comune pentru Directiile Generale de Taxe si Impozite si Politiile Locale din toata tara. Un sistem integrat care sa ofere acces direct la bazele de date ale acestor…

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, sprijina evenimentul sportiv “Poli Olympics”, organizat de Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare București (LSAC). Competiția se va desfașura pe parcursul a doua weekend-uri (6 -7 aprilie și 13 -14 aprilie 2019),…