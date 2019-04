Comisia de cultura a PNL condamna "vehement" vandalizarea a 73 de morminte din cimitirul evreiesc al orasului Husi, solicitand autoritatilor statului sa intervina ferm pentru depistarea faptuitorilor. "Consideram ca astfel de gesturi pot avea consecinte profund negative, in contextul unui climat politic oricum extrem de tensionat, in care elementele de retorica nationalista au fost puse in circulatie de ceva timp de lideri importanti ai PSD. Fenomene precum antisemitismul, xenofobia sau sovinismul au provocat de-a lungul istoriei traume ireversibile, care au zguduit destinul unor natiuni sau minoritati,…