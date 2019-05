Stiri pe aceeasi tema

- "Ne-au onorat, astazi, prin participarea dumnealor la Comitetul Executiv al organizației noastre doamna Prim-ministru Viorica Dancila și membrii Guvernului - Ministrul Sanatații Sorina Pintea, Ministrul Mediului de Afaceri Stefan Radu Oprea, Ministrul Economiei Badalau Niculae, Ministrul Finanțelor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține miercuri, ora 12:00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Declarațiile lui Klaus Iohannis vin in contextul in care premierul Viorica Dancila i-a cerut in mai multe randuri sa motiveze, in scris, refuzul numirii in functie a celor trei ministri…

- „Prin acest proiect acordam persoanelor care au obtinut in perioada 2015-2017 venituri lunare sub nivelul salariului minim brut pe tara sau venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime pe economie sa nu plateasca decat optional asigurari sociale de sanatate Practic, extindem facilitatea aplicata…

- Premierul se afla într-o vizita în judetul Arad, alaturi de mai multi ministri, între care cel al Sanatatii si al Finantelor.Aproximativ doua sute de oameni au protestat în fața Prefecturii Arad, unde era așteptata premierul Viorica Dancila. Zeci de liceeni s-au adunat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a acuzat, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, pe președintele Klaus Iohannis ca a evitat sa abordeze subiectul aderarii Romaniei la Schengen. "Iohannis s-a spalat pe maini! Inca o data! Azi am vazut toti cum domnul presedinte s-a spalat pe maini de subiectul…

- "Eu sunt un adversar declarat al modificarilor legislative in prag de alegeri. De regula, pesedistii fac aceste lucruri tocmai pentru a crea pentru ei un oarecare avantaj sau pentru a crea pentru adversarii lor un dezavantaj. Sper sa se abtina Guvernul de la orice modificare legislativa care nu este…

- Inflația va fi in acest an de 3,2%, conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza , in creștere cu 0.4% fața de estimarea precedenta. CNSP este o instituție aflata in subordinea Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului. Mai exact, este controlata de la Darius Valcov,…

- Guvernul va aproba, marti, un act normativ privind selectia nationala a unui procuror care sa faca parte din Colegiul Parchetului European. Anuntul a fost facut de premierul Viorica Dancila. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader urmeaza sa prezinte Ordonanta, intr-o conferinta de presa, dupa sedinta de…