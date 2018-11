Stiri pe aceeasi tema

- "Ca lider al grupului PNL din Camera Deputatilor am discutat cu mai multi colegi din opozitie in incercarea de a ne da seama cu cine negociaza dl. Ciolos daramarea guvernului PSD-ALDE. Ne-ar fi de mare ajutor orice vot. Ar fi fost poate util ca dl. Ciolos sa precizeze pe cate voturi ne putem baza…

- Turcan a afirmat ca singura solutie ar fi demisia premierului Dancila. "Doamna Dancila s-a comportat la Bruxelles ca un aparator al infractorilor, a mintit in mod repetat, a plasat Romania nu numai in afara Constitutiei, asa cum procedeaza in tara, ci si in afara cadrului de integrare in UE.…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, ii cere prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, sa demisioneze urgent, sustinand ca declaratiile acestuia din Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European privind situatia din Romania "au umplut paharul rabdarii", informeaza...

- Demisia ministrului Educației, Valentin Popa, prilej ca liderul PRO Romania, Victor Ponta, sa atace din nou conducerea PSD. “Limba romana nu este de negociat” i-a spus Ministrul Popa lui Liviu Dragnea inainte sa demisioneze! Asa este pentru orice roman - pentru Dragnea insa orice se…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost întrebat ce reacție are dupa gafa Vioricai Dancila cu privire la jandarmerița batuta de ”protestanți”. Liderul PSD a pufnit când a auzit întrebarea. ”Doamna prim-ministru a avut o prestație…

- "Este doar o hartuire a PSD pentru a acoperi incalcarea legii. Articolul 66 alineatul 3 din Constitutia Romaniei spune explicit: convocarea Camerelor pentru sesiune extraordinara se face de catre presedintii acestora. Asadar, textul Constitutiei este imperativ, ceea ce arata ca intregul nostru demers…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un atac dur la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, dar si la adresa ministrului de Interne Carmen Dan, anuntand ca se astepta ca seful partidului sa ii retraga sprijinul ministrului, stiind ca Romania nu e vazuta bine de Comisia Europeana. Aceasta a mai adaugat…

- Ședința tensionata la PSD. Liderii social-democrați s-au reunit in Comitetul Executiv Național, la Neptun, iar pe agenda discuțiilor sunt teme importante: demisia lui Dragnea, remanierea guvernamentala și amnistia. Președintele PSD are mai mulți contestatari in partid, iar discuțiile informale de cu…