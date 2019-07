"Tara arde si Vasilica Viorica Dancila se viseaza presedinte, in timp ce se profileaza un dezastru bugetar, se profileaza o criza de o gravitate extrema in ceea ce priveste functionarea autoritatilor locale, in timp ce romanii nu mai pot sa utilizeze cardurile de sanatate de 22 de zile consecutiv, iar sistemul de sanatate nu poate sa furnizeze in conditii normale serviciile de asistenta sanitara catre cetatenii romani", a spus Ludovic Orban, luni, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa Biroul Executiv al PNL.

El a afirmat ca situatia este extrem de grava si din acest motiv trebuie…