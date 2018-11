Ministrul Finantelor a spus, marti, in cadrul unei dezbateri in Parlament, ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra UE, in contextul in care angajatii plecati din Romania, la munca in Germania, nu se mai intorc ”in veci”.

PNL cere premierului Viorica Dancila sa-l demita pe Teodorovici, in contextul in care propunerea sa ataca dreptul romanilor de a munci in strainatate.

Eugen Teodorovici vrea sa limiteze dreptul lainal cetatenilor europeni

”Somam Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, sa-l demita pe ministrul Finantelor…