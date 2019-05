PNL cere Curții Constituționale să invalideze mandatul de deputat al lui Liviu Dragnea ​​Liberalii contesta la Curtea Constituționala hotarârea Camerei Deputaților de validare a mandatului de deputat al lui Liviu Dragnea.



&"Camera Deputaților, în cazul reflectat la pct.4 al paragrafului 35 din Hotarârea Camerei Deputaților nr.122 din 21 decembrie 2016, avea obligația regulamentara sa se pronunțe prin vot asupra invalidarii mandatului de deputat al domnului Nicolae-Liviu Dragnea deoarece acesta era condamnat pentru savârșirea unor infracțiuni în cadrul derularii unui proces electoral, cauza expresa de invalidare a mandatului prevazuta de art.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Iancu, fost avocat al poporului, este propunerea PSD pentru funcția de judecator al Curții Constituționale, au declarat surse politice pentru G4Media.ro. Iancu a fost propus sa preia aceasta funcție din partea Camerei Deputaților, in locul judecatorului Ștefan Minea, al carui mandat expira…

- Modificarile Codurilor Penale votate in Camera Deputatilor in ceea ce priveste prescriptia raspunderii penale constituie o modalitate mascata de impunitate in special pentru infractiunile de serviciu, pentru infractionalitate economico-financiara si pentru faptele in cazul carora cooperarea internationala…

- Nou termen in dosarul angajarilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman. Liderul PSD, Liviu Dragnea, este asteptat astazi la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Magistratii judeca un nou termen in procesul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman. In prima instanta, Liviu Dragnea…

- Fara penali in functii publice, o initiativa a USR Presedintele USR, Dan Barna, la sediul Institutiei Avocatului Poporului. Foto: Agerpres. Demersul cetațenesc "Fara penali în funcții publice" inițiat de Uniunea Salvați România a fost declarat constituțional și poate urma…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul legislativ inițiat de Florin Iordache, care prevede instituirea unui termen de maximum 15 zile in care hotararile Parlamentului pot fi atacate la Curtea Constituționala, dupa publicarea acestora in Monitorul Oficial, scrie Mediafax.Propunerea…

- „In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata si a constatat ca Legea pentru modificarea si completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in…

- Decizie aproape incredibila in țara condusa de președintele cu cele mai clare convingeri anticorupție din Europa. Un fost premier al Franței, condamnat pentru corupție, a fost propus de camera inferioara a Parlamentului pentru poziția de membru al Curții Constituționale (fr. Conseile Constitutionelle).

- Semnaturile initiativei civice Fara Penali in functii publice au ajuns la Curtea Constitutionala a Romaniei, dupa peste 100 de zile de intarziere, iar potrivit legii, judecatorii CCR au la dispozitie 60 de zile calendaristice pentru a se pronunta asupra constitutionalitatii textului propus, informeaza…