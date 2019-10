Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Iulian Bulai a solicitat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, audierea in Parlament a candidatului propus pentru functia de comisar european."In fata cetatenilor va cer cu fermitate sa va reuniti in Birourile permanente sa cereti intrunirea celor doua comisii de la Camera…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca Dan Nica, noua propunere prezentata de premierul Viorica Dancila pentru postul de comisar european, este "iar o bataie de joc, nu are nici cea mai mica...

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat, marți, dupa ședința Comitetului Executiv, ca Dan Nica ramane propunerea pentru funcția de comisar european, iar daca se cere, social democrații au și o propunere de rezerva, o femeie, respectiv pe Gabriela Ciot.Citește și: ULTIMA ORA Viorica Dancila,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa nu mai nominalizeze un alt candidat de comisar european fara consultarea presedintelui. "Acelasi lucru i-am cerut si noi premierului - sa nu mai nominalizeze un alt candidat de comisar european fara consultarea…

- Propunerea de comisar european din partea Romaniei, in persoana Rovanei Plumb, ar fi fost facuta de Viorica Dancila fara sa se țina cont de Legea 373/2013, privind cooperarea dintre Parlament și Guvern in domeniul afacerilor europene. Conform articolului 19 din lege, Guvernul trebuie sa informeze Parlamentul…

- Președintele PNL Ludovic Orban a somat-o, luni, pe Viorica Dancila sa retraga propunerea Romaniei pentru funcția de comisar european, cat mai este timp, pentru „a nu face Romania de rușine la nivelul UE”.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, cu privire la propunerile de comisar european, ca Rovana Plumb si Dan Nica sunt doua propuneri nefericite si a subliniat ca Guvernul trebuie sa le retraga. "Si Rovana Plumb, si Dan Nica reprezinta solutii profund nefericite pentru comisar…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat premierului Viorica Dancila demiterea de urgenta a presedintelui CNAS, Razvan Vulcanescu, in conditiile in care „romanii nu mai pot sa utilizeze cardurile de sanatate de 22 de zile consecutiv, iar sistemul de sanatate nu poate sa furnizeze in conditii normale…