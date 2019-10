Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.900 de detinuti eliberati mai repede din inchisoare in baza recursului compensatoriu au fost reincarcerati, dintre care peste 500 pentru fapte violente - talharii, omor, omor calificat, viol, fiind unul dintre motivele pentru care PNL solicita abrogarea in regim de urgenta a legii adoptate…

- Camera Deputatilor a decis, miercuri, la propunerea PNL, ca membrii Comisiei juridice sa se intruneasca de urgenta pentru a da raport la proiectul de lege privind abrogarea recursului compensatoriu, informeaza Agerpres. Deputatul liberal Florin Roman a afirmat ca in sedinta de marti a Comisiei juridice…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a adoptat, marți, în unanimitate, un raport de respingere proiectului legislativ privind amnistie și grațiere, informeaza Mediafax. În același timp, la solicitarea PSD, comisia a decis amânarea dezbaterii Legii privind recursul compensatoriu.…

- Camera Deputatilor urmeaza sa se intruneasca astazi in sesiune extraordinara, la cererea opozitiei, avand ca obiective abrogarea Legii recursului compensatoriu si respingerea Legii amnistiei si gratierii si a OUG 114. Biroul Permanent al Camerei are programata o sedinta la ora 12.30, pentru a-i convoca…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan, spune ca ministrul Justiției are datoria sa-i mobilizeze pe parlemntarii din coaliția de guvernare pentru abrogarea recursului compensatoriu.„Majorarea pedepselor pentru infracțiuni contra persoanei, proiect anunțat de Ana Birchall, este doar praf in…

- PNL: Sesiune parlamentara pentru abrogarea Legii recursului compensatoriu Foto Arhiva/ Agerpres Aproape 19.000 de persoane acuzate de omor, viol, furt sau trafic de droguri au fost eliberate în baza Legii recursului compensatoriu. Statistica a fost obtinuta de liberalul Florin…

- Aproape 19.000 de persoane acuzate de omor, viol, furt, trafic de droguri au fost eliberate in baza Legii recursului compensatoriu in perioada 19 octombrie 2017 – 21 iunie 2019, conform unei statistici obtinute de liberalul Florin Roman in urma unei interpelari adresate Ministerului Justitiei, conform…

- Liberalii vor convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara pentru a abroga Legea recursului compensatoriu, lege prin care condamnații la pedepse cu inchisoarea pot fi eliberați mai devreme daca nu au condiții de detenție corespunzatoare. Potrivit vicepreședintelui PNL, Florin Roman, Regimul Compensatoriu…