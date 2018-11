Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Oreste Teodorescu considera ca „In sfarsit, liberalii au inceput sa fie vii!!!”, dupa ce s-au anuntat numele celor care au intrat in cursa interna pentru Primaria Capitalei. „Oferta politica pentru capitala administrata pana acum ca un balci de provincie ii plaseaza pe liberali in pole position.…

- Astfel, pentru Primaria Capitalei si-au exprimat intentia de a candida vicepresedintele PNL pe probleme economice, senatorul Florin Catu, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, consilierul general Ciprian Ciucu si fostul director al RADET Bucuresti, Gabriel Dumitrascu. "Candidaturile trebuie…

- Florin Citu (vicepresedinte PNL si liderul senatorilor liberali), Ionel Danca (purtator de cuvant al PNL), Ciprian Ciucu (consilier general in CGMB si purtator de cuvant al consilierilor PNL) si Gabriel Dumitrascu (fost sef al directiei de privatizare din Ministerul Energiei) si-au depus candidatura…

- Joi s-a incheiat termenul pana la care liberalii isi puteau depune candidaturile in partid. Validarea candidaturilor va fi saptamana viitoare in Biroul de conducere al PNL Bucuresti, iar desemnarea candidatului oficial al PNL va fi in martie 2019. Pana atunci, candidatii vor fi in competitie in cadrul…

- Consilier general Ciprian Ciucu a anuntat, pe Facebook, ca in cursa interna a PNL pentru Primaria Generala a Capitalei s-au mai inscris purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca, si senatorul liberal Florin Citu.

- Senatorul Florin Cîtu, vicepresedinte PNL, Ionel Danca, purtator de cuvânt al PNL, Ciprian Ciucu, consilier general în CGMB si Gabriel Dumitrascu, fost sef al directiei de privatizare din Ministerul Energiei si-au depus candidatura

- Florin Cițu - liderul senatorilor PNL și vicepreședinte al partidului, Ionel Danca - purtaror de cuvant PNL, Ciprian Ciucu - consilier general PNL și Gabriel Dumitrașcu, fost șef al direcției de privatizare din Ministerul Energiei, s-au inscris in cursa interna din PNL pentru a ajunge candidatul…

- Florin Cițu - liderul senatorilor PNL și vicepreședinte al partidului, Ionel Danca - purtaror de cuvant PNL și Ciprian Ciucu - consilier general PNL s-au inscris in cursa interna din PNL pentru a ajunge candidatul partidului anul viitor la Primaria Capitalei, au declarat surse liberale pentru Hotnews.ro.