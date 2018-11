Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marți, la Parlament, ca a stabilit cu ministrul Transporturilor, Lucian Șova, sa poarte saptamana viitoare o discuție legata de stadiul principalelor proiecte in domeniu.Citește și: Situație INCREDIBILA in care a ajuns Elena Udrea: prima…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, i-a transmis primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, ca el are toata disponibilitatea de a transfera Centura Capitalei de la Guvern la Primaria Capitalei, dar acest proces se poate realiza doar prin lege organica in Parlament. Șova a explicat ca s-a…

- PNL a depus miercuri trei moțiuni simple in Parlament, care ii vizeaza pe ministru Finanțelor, Eugen Teodorovici, pe ministrul Economiei, Danuț Andrușca, și pe ministrul Transporturilor, Lucian Șova.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a acuzat, in debutul sedintei CGMB de joi, dezinformari referitoare la preluarea Centurii Capitalei de catre Primarie de la CNAIR, precizand ca Guvernul nu a depus pana acum nicio cerere de atragere de fonduri europene pentru acest obiectiv.

- "Am luat decizia impreuna cu colegii mei de a organiza o conferinat d epresa pentru a explica care sunt proiecte care au fost blocate si despre care se afirma ca sunt niste mofturi ale bucurestenilor si ca primarul General urmareste alte scopuri (...) Se transmite colegilor mei din tara ca vreau…

- Primarul general, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a precizat ca fosti ministri i-au spus ca in cadrul unor sedinte, dupa plecarea ei, presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, le-ar fi transmis ca nu o ajute in proiecte precum transferul Centurii Capitalei in administrarea…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar fi incercat sa o defaimeze pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei. "S-a afirmat si in Comitetul Executiv ca doamna prefect ar…

- Firea recunoaște ca are o relație tensionata cu Dragnea. „E pur și simplu o breșa intre noi”, a spus aceasta. Primarul Capitalei i-a adus acuzații grave liderului afirmand ca foști miniștri și premieri i-ar fi transmis ca unele proiecte pentru Capitala au fost blocate pentru ca așa a dorit președintele…