Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL Bucuresti, Alexandru Nazare, a anuntat vineri organizarea unei dezbateri privind Centura Capitalei, pe 15 noiembrie, la Parlament, la care sunt invitati sa participe, intre altii, primarul general Gabriela Firea si ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Noi am demonstrat…

- "Noi acum stam sa ne uitam ca si cum nu am avea alte posibilitati sa rezolvam situatia nefericita in care se afla cele 11 familii din sectorul 5. E vina mea (...) ca domnul primar de la sectorul 5 a sunat si a interzis colegilor mei sa se ocupe de soarta familiilor sinistrate in urma incendiului…

- Nici nu a ajuns bine Gabriela Firea in Japonia ca la Primaria Capitalei a inceput un adevarat razboi intre consilierii PSD. Dupa ce consilierul general PSD Marian Orlando Culea a trimis o scrisoare deschisa in care arata ca o parte din consilierii social-democrati din Primaria Capitalei nu…

- Primarul general al Capitalei susține ca Codrin Ștefanescu ii cheama pe consilierii generali și le cere sa o tradeze. „Am informații certe ca la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff se pune la cale un plan de sabotare a mea in calitate de Primar General al Capitalei, prin intoarcerea…

- Partidele parlamentare care se declara pro-europene nu au votat proiectul Partidului Democrat privind introducerea in Constituție a vectorului european pentru ca și-au pus interesele politice mai presus decat interesele țarii.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, i-a transmis primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, ca el are toata disponibilitatea de a transfera Centura Capitalei de la Guvern la Primaria Capitalei, dar acest proces se poate realiza doar prin lege organica in Parlament. Șova a explicat ca s-a…

- Senatorul social-democrat Liviu Pop a declarat, vineri, ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, care este si presedinte al PSD Ilfov si interimar la PSD Bucuresti, trebuie sa isi spuna opiniile in interiorul organismelor de conducere ale partidului. "Toate aceste lucruri trebuie exprimate in interiorul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale principalilor actori politici, dar și mișcarile nedeclarate generate de aceștia, precum și o discuție pe care am avut-o in particular cu Gabriela Firea, ma determina sa ma gandesc la cateva ipoteze care, aparent cel puțin, sunt de-a dreptul fulminante.…