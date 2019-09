PNL București deschide acțiuni în instanță împotriva primarului Firea PNL București a deschis procedura de atacare a unor acte normative cheie adoptate in ultima perioada de administrația Municipiului București condusa de Gabriela Firea. PNL București considera ca „prin modul in care arata lucrurile la nivelul administrației Municipiului București, se abuzeaza de putere, PSD comportandu-se ca și cum dispune de banii din taxele și impozitele bucureștenilor dupa bunul plac.” chipa, deschisa catre dialog cu cetațenii și cheltuirea transparenta și eficienta a resurselor publice. In fața acestei realitați, PNL București a inițiat acțiuni litigioase impotriva administrației… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

