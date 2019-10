Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul demis Viorica Dancila - care a participat luni la o intalnire cu primarul general, Gabriela Firea, si cu reprezentanti ai RADET - a declarat ca nu i se par justificate "atacurile" la adresa regiei de termoficare si a edilului Capitalei potrivit Agerpres "Ati ridicat doua probleme,…

- Lucrarile pentru largirea bulevardului Prelungirea Ghencea din București sunt programate sa inceapa astazi, potrivit unui anunț, facut saptamana trecuta, de catre primarul general al Capitalei, Gabriela Firea

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, considera ca Executivul aflat in prezent la Palatul Victoria este unul legal, pentru ca a fost votat de o majoritate parlamentara in urma unor alegeri pe care PSD si ALDE le-au castigat, ea precizand ca, daca in sesiunea parlamentara…

- Codrin Stefanescu, fostul secretar general adjunct al PSD, ii da dreptate primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pe tema introducerii taxei de poluare in Bucuresti. Desi in ultimele luni s-a contat de mai multe ori cu Firea, Stefanescu o apara pe aceasta de criticile "presei cu epoleti".Gabriela…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, un proiect prin care, din ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala numai dupa achitarea unei viniete.

- Primarul general, Gabriela Firea, precizeaza ca pana la sfarsitul anului va fi realizat Ambulatoriul Spitalului de boli infectioase si tropicale "Victor Babes", o unitate medicala "ultramoderna", care va...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, lider interimar al PSD Bucuresti, a declarat ca suma pe care Primaria o va primi la rectificarea bugetara e "chiar mica", dar va rezolva "partial" problemele Bucurestiului, potrivit Agerpres."Nu e consistenta, dimpotriva, e chiar mica, e chiar…

- Cațiva protestatari au incercat sa blocheze ieșirea din curtea sediului PSD din Baneasa a mașinii in care era primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, la finalul ședinței CEx al partidului. A fost nevoie de intervenția unui jandarm pentru a debloca ieșirea din curte.