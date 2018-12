"In acest moment, atat Liviu Dragnea, cat si Florin Iordache au pe ordinea de zi doua cereri de revocare din functiile pe care le detin in conducerea Camerei Deputatilor. Aceasta procedura trebuie finalizata cu un vot final in urmatoarea sedinta de plen. Atata timp cat pe ordinea de zi vor fi aceste cereri de revocare si ele trebuie sa fie pentru ca au fost votate deja ieri, atat Liviu Dragnea, cat si Florin Iordache nu pot conduce sedintele Camerei Deputatilor. (...) Vom boicota toate sedintele de plen care vor fi conduse de Liviu Dragnea si Florin Iordache, adica nu vom participa la aceste…