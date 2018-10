Stiri pe aceeasi tema

- Masuri pentru combaterea raspandirii pestei porcine africane pe intreg teritoriul țarii. Astfel, cine va declara un cadavru de mistreț infectat cu virus va fi recompensat de ANSA cu 50 de euro. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi modificari la o serie de acte normative pentru combaterea și neadmiterea…

- Guvernul de la Chisinau a aprobat mai multe modificari la unele acte normative pentru combaterea si neadmiterea raspandirii pestei porcine africane, prin realizarea unui Plan complex menit sa asigure securitatea economica a tarii.

- Guvernul intervine cu masuri concrete pentru combaterea și neadmiterea raspandirii pestei porcine africane, prin realizarea unui Plan complex menit sa asigure securitatea economica a tarii. In acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat astazi modificari la o serie de acte normative.

- Autoritatile romane cer sprijin financiar Comisiei Europene pentru combaterea efectelor pestei porcine africane si asteapta de la specialistii straini solutii pentru limitarea raspandirii bolii. Ministrul agriculturii, Petre Daea, a declarat ca pesta porcina nu a fost o boala cunoscuta in Romania, de…

- Dupa doua luni de la confirmarea primului focar de pesta porcina Africana in judetul Tulcea, autoritatile par a fi scapat situatia de sub control. Cel putin asa spun mai multi specialisti care observa ca in 60 de zile avem deja 8 judete afectate de aceasta boala.

- In conformitate cu dispoziția Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența nr.553/2018, prefectul Vasile Moldovan a dispus aplicarea de masuri specifice, pe raza județului nostru, pentru prevenirea raspandirii virusului pestei porcine africane. ”Am transmis primarilor, in…

- In conformitate cu dispoziția Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența nr.553/2018, prefectul Vasile Moldovan a dispus aplicarea de masuri specifice, pe raza județului nostru, pentru prevenirea raspandirii virusului pestei porcine africane. ”Am transmis primarilor, in…

- Autoritațile timișene sunt in alerta dupa ce pesta porcina africana, care are o evolutie deosebit de dinamica pe teritoriul Romaniei și se extinde cu repeziciune, a ajuns in județele Bihor, Salaj, Satu Mare, Tulcea, Constanta, Braila și Ialomita. Avand in vedere riscul major generat de posibilitatea…