- Presedintele Grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, afirma, intr-o postare pe Twitter, ca nominalizarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier este o veste buna, ca este necesara deschiderea unui nou capitol in relatia dintre Romania si Europa si ca premierul desemnat poate conta…

- Klaus Iohannis va discuta azi, la Cotroceni, cu Ludovic Orban (PNL), Kelemen Hunor (UDMR) si Dan Barna (USR), ultima etapa a consultarilor pentru desemnarea noului premier. Favorit este Ludovic Orban. Insa liderul PNL nu are deocamdata majoritate parlamentara: ALDE, UDMR, PMP si USR vor vota un guvern…

- Președintele Iohannis va face declarații dupa discuțiile avute cu partidele parlamentare. Delegatiile partidelor parlamentare au fost asteptate vineri, la consultarile convocate de presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea unui candidat pentru functia de premier, dar

- Viorica Dancila a declarat, vineri, ca PSD va merge la consultarile de la Cotroceni, convocare de președintele Klaus Iohannis, pentru fomrarea unui nou Guvern, informeaza Mediafax."Desigur ca vom merge. (...) Suntem responsabili", a raspuns Viorica Dancila, intrebata daca va participa, ...

- Analistul politic Cozmin Gușa lanseaza ipoteza conform careia glonțul de aur in campania electorala din Statele Unite ar putea sa fie tras de la București. Nimerindu-l pe Joe Biden. Contracandidatul lui Donald Trump. Acest scenariu sta in picioare. Iar legaturile duc direct la George Maior, fostul…

- Apar dezvaluiri și informații bomba in legatura cu dosarul in care a fost trimis in judecata liderul politic Vasile Blaga. Dosarul sau a fost intocmit in urma unui denunț facut de omul de afaceri Horațiu...

- Ziarul Unirea Apelurile false la 112 s-au inmulțit ingrijorator. Tot mai multi oameni suna si anunta ca au fost rapiti Apelurile false la 112 s-au inmulțit ingrijorator. Tot mai multi oameni suna si anunta ca au fost rapiti. Dupa cazul Caracal, au fost numeroase ... Apelurile false la 112 s-au inmulțit…

- Dupa ce Libertatea a scris ca Lucian Bentu, fostul director general al firmei Vitalaire, escocherie medicala cercetata de trei ani de procurorii din Iași, s-a inscris la PNL, acesta a trimis urmatorul punct de vedere ziarului. „Nu mai asociați numele meu cu fapte de care sunt strain! Din nou, dupa…